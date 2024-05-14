İbrahim Suresi 42. Ayet Okunuşu - İbrahim Suresi’nin 42. Ayeti Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı ve Meali

İbrahim Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 14. suresidir. Mekke döneminde indirildiğine inanılır ve 52 ayetten oluşur ve ismini, 35-41. âyetlerde bir kısım dua ve niyazlarına yer verilen Hz. İbrahim'den alır. İbrahim Suresi 42. ayet okunuşu zalimlerin yaptıklarından dolayı Allah'ın habersiz olmadığını, onları cezalandırmayı ertelediğini ve o gün geldiğinde büyük bir dehşet yaşayacaklarını açıkça beyan eder. İbrahim Suresi'nin 42. ayeti Türkçe anlamı, Arapça yazılışı ve meali adaletin tecelli edeceği günü vurgular.

İbrahim Suresi'nin 42. Ayeti Arapça Yazılışı

İbrahim Suresi 42. Ayet Okunuşu

Velâ tahsebenna(A)llâhe ġâfilen 'ammâ ya'melu-zzâlimûn(e)(c) innemâ yu-aḣḣiruhum liyevmin teşḣasu fîhi-l-ebsâr(u)

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İbrahim Suresi'nin 42. Ayeti Türkçe Anlamı ve Meali

Sakın, Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Allah onları ancak, gözlerin dehşetle bakakalacağı bir güne erteliyor.

İbrahim Suresi'nin 42. Ayeti Tefsiri

İbrahim Suresi'nin 42. Ayeti, Allah'ın adaletini ve zulme tahammül etmediğini belirtir. Zulüm içinde olan bir toplumun Allah'ın adaletine uğrayacağını ve helak olacağını hatırlatır. Ayet, Allah'ın zulüm içinde olan toplumlara süre tanıdığını ve bu sürenin sonunda artık geri dönüş olmayacağını bildirir. Bu süre, toplumun düzelmesi veya tövbe etmesi için bir fırsattır.