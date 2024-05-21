İbrahim Suresi’nin İlk 4 Ayeti Okunuşu - İbrahim Suresi İlk 4 Ayeti Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı ve Meali

İbrahim Suresi ismini surede geçen Hz. İbrahim ve ailesinden almıştır. İbrahim Suresi'nin ilk 4 ayeti okunuşu, Müslümanların Allah'a olan imanlarını güçlendirmek ve O'nun kudretini, hikmetini ve her şeye hâkimiyetini hatırlatmak için önemlidir. İbrahim Suresi ilk 4 ayeti Türkçe anlamı, Arapça yazılışı ve meali yani İbrahim Suresi'nin başlangıcı, Kur'an'ın temel mesajlarını ve Allah'ın birliğini vurgulayarak Müslümanları güçlendirir ve doğru yolu seçmeye teşvik eder.
1. Ayet: Elif-lâm-râ(c) kitâbun enzelnâhu ileyke lituḣrice-nnâse mine-zzulumâti ilâ-nnûri bi-iżni rabbihim ilâ sirâti-l'azîzi-lhamîd(i)
2. Ayet: (A)llâhi-lleżî lehu mâ fî-ssemâvâti vemâ fî-l-ard(i)(k) veveylun lilkâfirîne min 'ażâbin şedîd(in)
3. Ayet: Elleżîne yestehibbûne-lhayâte-ddunyâ 'alâ-l-âḣirati veyesuddûne 'an sebîli(A)llâhi veyebġûnehâ 'ivecâ(en)(c) ulâ-ike fî dalâlin ba'îd(in)
4. Ayet: Vemâ erselnâ min rasûlin illâ bilisâni kavmihi liyubeyyine lehum(s) feyudillu(A)llâhu men yeşâu veyehdî men yeşâ(u)(c) vehuve-l'azîzu-lhakîm(u)
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1-2. Ayet: Elif Lâm Râ. Bu Kur'an, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, mutlak güç sahibi ve övgüye layık, göklerdeki ve yerdeki her şey kendisine ait olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. Şiddetli azaptan dolayı vay kafirlerin haline.
3. Ayet: Dünya hayatını ahirete tercih edenler, (insanları) Allah yolundan çevirip onu eğri ve çelişkili göstermek isteyenler var ya, işte onlar derin bir sapıklık içindedirler.
4. Ayet: Biz her peygamberi, ancak kendi kavminin diliyle gönderdik ki, onlara (Allah'ın emirlerini) iyice açıklasın. Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.