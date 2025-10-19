İç Anadolu’nun Batı Akdeniz’e ulaşımı daha kolaylaşacak

Elmalı ilçesi Yeni Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda gerçekleştirilen açılış törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Milletvekilleri, Ak Parti MKYK Üyesi Menderes Türel, Elmalı Kaymakamı Faruk Erdem, Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, ilçe belediye başkanları ve Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

401 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLAYACAK

Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada karayollarının, ekonomik büyümeye önemli katkılar sağladığını ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Antalya, denizi, tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle olduğu kadar, meyve ve seracılık faaliyetleriyle de ülkemizin parlayan yıldızı. Bizler de bu kapsamda Korkuteli ve Elmalı ilçeleri ile Finike ve sahil kesimindeki diğer merkezler arasında çok önemli projeler hayata geçirdik. Elmalı-Finike Yolu'nda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla; mevcut haliyle sathi kaplamalı olarak trafiğe hizmet veren güzergâhın tamamını, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardına yükseltiyoruz. Bu projeyle, zamandan 307 milyon lira, akaryakıttan 94 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 401 milyon lira tasarruf sağlayacağız." sözlerini kaydetti.

DAHA HIZLI NAKLİYE VE ULAŞIM KORİDORU

Elmalı-Finike yolu'nun Avlanbeli-Finike arasındaki 31 kilometrelik kesiminin yapım çalışmalarının başladığını açıklayan Bakan Uraloğlu, "Bu kesimi de tamamladığımızda, Elmalı-Finike arasında 60 kilometrelik modern bir bölünmüş yol aksı tesis etmiş olacağız. Buranın yapım çalışmaları da bittiğinde, Elmalı-Finike yolunun tamamında seyahat süresini 53 dakikadan 37 dakikaya düşüreceğiz. Zamandan 429 milyon lira, akaryakıttan 135 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 564 milyon lira tasarruf sağlayacağız. karbon salınımını da 8.223 ton azaltacağız. Bu projemiz ile turizm ve sebze-meyve üretim merkezlerinden iç kesimlere daha hızlı ve konforlu bir ulaşım ve nakliye koridoru oluşturuyoruz." dedi.

EKONOMİMİZE DOĞRUDAN KATKI SAĞLAYACAK

Açılışı yapılan yolların, Batı Akdeniz'i iç kesimlere bağlayan ana aks üzerinde yer aldığını ifade eden Vali Hulusi Şahin, "Antalya, Türkiye'nin örtü altı sera tarımının yaklaşık yarısını karşılıyor. Bunun önemli bir kısmı da Batı Antalya'da, yani bu bölgede yoğunlaşıyor. Öyle güçlü bir tedarik ve ihracat zinciri kurulmuş ki üreticilerimiz yılın 12 ayı ihracat yapabiliyor. Ancak tarım ürünlerinin çok hızlı bir şekilde ihracatta ana pazarlarımız olan ülkelere ulaştırılması gerekiyor. antalya'nın dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından birisi. Bu vesileyle başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu'na, mühendislerimize, karayolları personelimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Vali Hulusi Şahin ve il protokolü Elmalı Şehir Geçişi ile Elmalı-Avlanbeli Yolu'nun açılış kurdelesini kesti. Ardından Avlanbeli-Finike Yolu'nun temeli dualar eşliğinde atıldı.