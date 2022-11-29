İç Çamaşırları Kaç Derecede Yıkanır? Siyah ve Beyaz İç Çamaşırı Çamaşır Makinesinde Hangi Programda Ve Nasıl Yıkanır?

Tek yaşayanların ve öğrencilerin zorlandığı konulardan biri, iç çamaşırları kaç derecede yıkanır sorusudur. Uzun süre boyunca kullanmak için kadın iç çamaşırı kaç derecede atılır sorusuna yanıt aranmalıdır. İç çamaşırları 40 derecede yıkanır mı diyenlerin, temizliğin yeterli olup olmadığı konusunda tereddütleri olabilir. Bu bakımdan, iç çamaşırları nasıl yıkanmalı sorusu önem kazanır. Hijyenik olması ve yıpranmaması için iç çamaşırları hangi programda yıkanır sorusunun cevabı bulunmalıdır.

İç Çamaşırları Kaç Derecede Yıkanır?

İç çamaşırlarını yıkamak için uygun dereceye karar vermek büyük ölçüde kullanılan kumaşın malzemesine bağlıdır. Özellikle atlet ve sütyen söz konusu olduğunda, yıkama talimatlarını gösteren etiketler genellikle rahatlık endişesi dolayısıyla kesilir. Bu durumda, öncelikle sıcaklık ve yıkama ile ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar öğrenilmelidir.

Pamuklu atletler, külotlar ve fanilalar makinede kolayca yıkanabilir. Ancak iç çamaşırların hijyenik bir şekilde temizlenmesi için yüksek derecede yıkanmaları gerekir. 90° bunun için yeterli ve ideal olan derecedir. Çamaşır makinesinin olmadığı dönemlerde, beyaz pamuklu iç çamaşırları kaynatılarak temizlenmiştir. Suyun kaynama derecesi 100°'dür ve yüksek hijyen sağladığı herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Farklı kumaşlardan üretilen renkli sütyenleri yıkamak için ise kirlenme derecesine bağlı olarak 40 ila 60° C'lik bir sıcaklık yeterlidir. Bu tip kumaşların solmaması için renk koruyucu özelliği olan uygun bir deterjan kullanmak önemlidir.

İç Çamaşırları 40 Derecede Yıkanır Mı?

Beyaz pamuklu kumaşlardan üretilmiş olan atlet, külot ve fanila gibi çamaşırları temiz bir şekilde yıkamak için 40° yeterli değildir. Fakat, sütyenler için bu durum daha farklıdır. Bu tip çamaşırların içinde kullanılan süngerler, danteller ve farklı yapıdaki kumaşların yüksek sıcaklıkta büzülmeleri muhtemeldir. Fakat, diğer beyaz çamaşırlar için ideal derece 90°'dir. Kirlilik durumuna göre 80°'de yeterli olabilir.