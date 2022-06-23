İçimizdeki Ateş konusu nedir, oyuncuları kimler? İçimizdeki Ateş dizisi sürükleyici konusu ve başarılı oyuncularıyla geliyor!

Hukuk fakültesinden mezun olmuş Mert, Bahar, Ege ve Hale, adaletin temsilcileri olmak istedikleri bu yolda son adımlarını atıp avukatlık ruhsatı almak için staja başlayacaktır.

Bu dört genç için bu yolda gidilmesi gereken tek yer kıdemli avukatlar Doğan ve Tülin'in birlikte kurdukları Yener & Tan Hukuk ofisidir. En iyi olmak için en iyilerle çalışmak ilk hedef olsa da bu hiç de kolay olmaz.

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