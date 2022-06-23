İçimizdeki Ateş konusu nedir, oyuncuları kimler? İçimizdeki Ateş dizisi sürükleyici konusu ve başarılı oyuncularıyla geliyor!

Yayın hayatına bu akşam başlayacak olan İçimizdeki Ateş dizisi için adeta nefesler tutuldu. Mert, Bahar, Ege ve Hale adındaki dört avukat adayının yaşadılarını konu alan dizinin bu akşamki ilk bölümünü izleyenler "İçimizdeki Ateş konusu nedir, oyuncuları kimler?" soruları yanıt aramaya başladı. Yapımını Fabrika Yapım'ın, yapımcılığını Öner Arslanel'in üstlendiği 'İçimizdeki Ateş' Perşembe akşamlarının vazgeçilmesi olmak için hazır...
Hukuk fakültesinden mezun olmuş Mert, Bahar, Ege ve Hale, adaletin temsilcileri olmak istedikleri bu yolda son adımlarını atıp avukatlık ruhsatı almak için staja başlayacaktır.
Bu dört genç için bu yolda gidilmesi gereken tek yer kıdemli avukatlar Doğan ve Tülin'in birlikte kurdukları Yener & Tan Hukuk ofisidir. En iyi olmak için en iyilerle çalışmak ilk hedef olsa da bu hiç de kolay olmaz.
İçimizdeki Ateş 1. Bölüm Fragmanı yayınlandı! İçimizdeki Ateş ilk bölümüyle 23 Haziran Perşembe atv'de | Video