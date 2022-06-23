Haberler Yaşam Haberleri İçimizdeki Ateş konusu nedir, oyuncuları kimler? İçimizdeki Ateş dizisi sürükleyici konusu ve başarılı oyuncularıyla geliyor!
Giriş Tarihi: 23.6.2022 15:31

İçimizdeki Ateş konusu nedir, oyuncuları kimler? İçimizdeki Ateş dizisi sürükleyici konusu ve başarılı oyuncularıyla geliyor!

İçimizdeki Ateş konusu nedir, oyuncuları kimler? İçimizdeki Ateş dizisi sürükleyici konusu ve başarılı oyuncularıyla geliyor!

Atv ekranlarında yayınlanacak olan İçimizdeki Ateş dizisi konusu oyuncuları gibi detaylarla gündeme geliyor. Perşembe günlerine oldukça iddialı bir giriş yapan dizide birbirinden ünlü oyuncular yer alıyor. Dizide dört genç avukat adayının hayata tutunma ve hayallerine ulaşma hikayesini konu edilecek. Yapımın ilk bölümü bu akşam ekranlara gelirken öte yandan “İçimizdeki Ateş konusu nedir, oyuncuları kimler?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte İçimizdeki Ateş dizisine dair merak edilenler...

Yayın hayatına bu akşam başlayacak olan İçimizdeki Ateş dizisi için adeta nefesler tutuldu. Mert, Bahar, Ege ve Hale adındaki dört avukat adayının yaşadılarını konu alan dizinin bu akşamki ilk bölümünü izleyenler "İçimizdeki Ateş konusu nedir, oyuncuları kimler?" soruları yanıt aramaya başladı. Yapımını Fabrika Yapım'ın, yapımcılığını Öner Arslanel'in üstlendiği 'İçimizdeki Ateş' Perşembe akşamlarının vazgeçilmesi olmak için hazır...

Hukuk fakültesinden mezun olmuş Mert, Bahar, Ege ve Hale, adaletin temsilcileri olmak istedikleri bu yolda son adımlarını atıp avukatlık ruhsatı almak için staja başlayacaktır.

Bu dört genç için bu yolda gidilmesi gereken tek yer kıdemli avukatlar Doğan ve Tülin'in birlikte kurdukları Yener & Tan Hukuk ofisidir. En iyi olmak için en iyilerle çalışmak ilk hedef olsa da bu hiç de kolay olmaz.

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Doğan Yener'le çalışabilmek için onun zorlu sınavından geçip birçok rakibi geride bırakmaları gerekmektedir. Hale'nin özgüveni, Ege'nin pratik zekâsı, Mert'in içgüdüleri, Bahar'ın girişkenliği bu sınavı geçmelerine yetecek midir?

Atakan Hoşgören (Ege)
İpek Filiz Yazıcı (Hale)
Demirhan Demircioğlu (Mert Karaman)
Gizem Arıkan (Bahar)
Burak Sevinç (Doğan)
Ceren Benderlioğlu (Tülin)
Bilgesu Kural (Banu)
Hazım Körmükçü (Tahsin)

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İçimizdeki Ateş konusu nedir, oyuncuları kimler? İçimizdeki Ateş dizisi sürükleyici konusu ve başarılı oyuncularıyla geliyor!
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