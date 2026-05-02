İçişleri Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı: “Yeni nesil suç örgütlerinin varlığından bahsetmemiz lazım”

Bununla ilgili çalışmalarda daha aktif, donanımlı, yapay zeka destekli birçok teknolojiden faydalanıyoruz." Güvenliğin sadece kolluk kuvvetlerinin gücüyle ortaya konulacak bir çalışma olmadığına işaret eden Yiğitbaşı, "Bununla ilgili de her birimize görev düşüyor. Dezenformasyonla mücadele de bunun bir parçası. Bilmediğimiz, emin olamadığımız bir haberin yayılmasına vesile olmamak da vatandaş olarak hepimizin görevi. Medyamıza düşen görevler de var. Bir saldırganın haberini yaparken fotoğraflarını çarşaf çarşaf yayınlamamak, bıraktığı mektupları yayınlamamak. Zaten bu tip saldırganlar kendinden sonrası için bir örnek oluşturmayı, ne yazık ki kahraman olmayı hedeflediği için onların görünür olmasını sağlamamız da onların ekmeğine yağ sürüyor. Bu noktada çok çok hassasiyet göstermek gerekiyor." değerlendirmelerinde bulundu. İletişim Platformu Başkanı Yusuf Ziya Çataklı, mesleki dayanışmayı güçlendirmeyi, doğru ve nitelikli bilgi akışını sürdürmeyi, yeni nesle ulaşıp onların iletişim dilini yakalamayı amaçladıklarını, Yiğitbaşı'nın paylaştığı tecrübelerin gençler için ufuk açıcı olacağına ve onlara yeni pencereler açacağına inandığını ifade etti. Programa katılan AA Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yusuf Özkır, Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı'na çiçek takdim ederken, Çataklı da hediye verdi. Programa akademisyenler, iletişim öğrencileri ve davetliler katıldı.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör