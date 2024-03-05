İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı esnafını ziyaret etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yerel seçimler öncesinde Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ile birlikte İstanbul'un tarihi çarşılarında esnaf ziyareti gerçekleştirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya esnaf ziyaretine başlamadan önce , Nuruosmaniye Camisi'nde öğle namazı kıldıktan sonra Kapalıçarşı, Mahmutpaşa, Tahtakale ve Mısır Çarşısı'na uğradı. Ali Yerlikaya'nın esnaf ziyareti hem vatandaşlar hemde esnaflar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Bakan Yerlikaya Kapalıçarşıya Nurosmaniye kapısından girdi. Esnafları tek tek ziyaret edip vatandaşlarla sohbet eden ve fotoğraf çektiren Bakan Yerlikaya Esnaftan bilgi alıp, onların taleplerini dinledi. Bakan Yerlikaya önce Kapalıçarşı Esnafları Derneği ve Mısır Çarşısı Esnafları Yardımlaşma ve Koruma Derneği yöneticileri ile de görüşerek yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Kapalı çarşı ve mısır çarşısındaki yapılan ziyaretler sırasında Yerlikaya ve beraberindekilere tatlı ikramı yapılırken, bazı vatandaşlar fotoğraf çekildi.

Bakan Yerlikaya tarihi mekanlardaki esnaf ziyareti sonrasında Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde "Tam Güvenli Fatih Bilgilendirme Toplantısı"na katıldı.