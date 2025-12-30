İçişleri Bakanı Yerlikaya: Bu millet diz çökmez, geri adım atmaz

Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan Polis Memuru Yasin Koçyiğit, İlker Pehlivan, Turgut külünk düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuya ilişkin açıklama yaptı.

"BİR AN BİLE TEREDDÜT ETMEDEN ŞEHADETE YÜRÜDÜLER"

Açıklamasında, şehitlerin milletin huzuru ve devletin bekası için canlarını feda ettiğini belirten Yerlikaya, "Şehitler tepesini boş bırakmayan bu aziz neferler, nazlı hilal uğruna bir an bile tereddüt etmeden şehadete yürüdüler" ifadelerini kullandı.

"BU MİLLET DİZ ÇÖKMEZ, GERİ ADIM ATMAZ"

Millete pusu kuranlara karşı mücadelenin süreceğini vurgulayan Yerlikaya, "Bu vatana göz dikenler çok iyi bilmelidir ki; bu millet diz çökmez, geri adım atmaz. Karşılarında devletimizin kudretini ve milletimizin çelikten birliğini bulacaklardır" dedi. Yerlikaya, şehitlerin şehadetlerinin kabul olmasını dileyerek, ailelerine, Emniyet Teşkilatı'na ve millete başsağlığı mesajı iletti. Yaralı gazilere de acil şifa temennisinde bulundu.