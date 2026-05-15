İçişleri Bakanı Mustafa Çifçi Bitlis’te

2 günlük program kapsamında gece saatlerinde kente gelen Bakan Çiftçi, Bitlis Valiliği önünde Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ve kurum amirleri tarafından çiçeklerle karşılandı. İlk olarak Bitlis Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Çiftçi, daha sonra Tatvan ilçesine geçti.

Tatvan'da bulunan İbadullah Camii'nde cuma namazını kılan Çiftçi, namazın ardından ilçe esnafını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra Bitlis merkeze geçen Bakan Çiftçi, beraberindeki heyetle birlikte Bitlis Belediyesi, AK Parti Bitlis İl Başkanlığı ve MHP Bitlis İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Çiftçi'nin kentteki programının yarın da devam edeceği bildirildi.

