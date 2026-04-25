İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi açıkladı: Okul güvenliğine bekçi ve korucu desteği!





GÜLİSTAN DOKU'NUN SORUŞTURMASININ SAHADAKİ İCRASI JASAT TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTE…

"(Tunceli'deki Gülistan Doku soruşturması) Gülistan Doku'nun kaybolması milletimizin vicdanında derin iz bırakan, son derece hassas bir dosyadır. Bu dosyada temel önceliğimiz, maddi gerçeğin bütün yönleriyle ortaya çıkarılması ve kamu vicdanını tatmin edecek sonuca ulaşılmasıdır. Soruşturma Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde titizlikle yürütülmektedir. Dosyadaki tüm deliller yeniden değerlendirilmektedir. Teknik ve fiziki araştırmalar eş zamanlı sürdürülmektedir. Farklı ihtimaller dikkate alınarak dosya çok yönlü biçimde incelenmektedir."



JASAT'IN SON İKİ YILDA 56 FAİLİ MEÇHUL KASTEN ÖLDÜRME OLAYINI AYDINLATTI

"Sahadaki icra Jandarma Suç Araştırma Timleri, yani JASAT tarafından yürütülmektedir. JASAT birimlerimiz; faili meçhul olayların aydınlatılması, kayıp şahısların bulunması ve ağır suç faillerinin yakalanmasında uzmanlaşmış yapılardır. Bu dosyada da kamera kayıtları, tanık beyanları ve teknik veriler tekrar tekrar analiz edilmektedir. Bakanlık olarak kamuoyuna yansıyan iddiaları da karşılıksız bırakmadık."





"JASAT'ın son iki yılda 56 faili meçhul kasten öldürme olayını aydınlatmış, 83 kasten öldürme faili firarisini yakalamış olması bu dosyadaki kapasite ve ciddiyetin de göstergesidir. Bu birikim ve tecrübe Gülistan Doku dosyasında da en ileri düzeyde kullanılmaktadır. Gülistan Doku dosyasında bugün gelinen noktayı yine bir Valimiz, Emniyet Müdürümüz ve Başsavcımız koordineli olarak birlikte açmışlardır. Yani devletimizin güvenlik ve adalet çarkları işletilmektedir. Bundan sonrası için müfettişlerimiz iştirak ya da ihmal tespit ederse hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmaksızın adalete teslim edilecektir. Hiç kimsenin suç işleme ve suça göz yumma imtiyazı olamaz."



"UYUŞTURUCU İMAL EDEN 13 BİN 247 KİŞİ TUTUKLANDI"

"(Uyuşturucu operasyonları) 1 Ocak-16 Nisan 2026 tarihleri arasında uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik 15 bin 815 operasyon yapıldı. 13 bin 247 kişi tutuklandı, 5 bin 102 kişi de adli kontrolle serbest kaldı. Söz konusu tarihlerde 15.7 ton, 44.1 milyon adet, 40 bin kök uyuşturucuya el konuldu



"KASTEN ÖLDÜRME OLAYLARININ %97,2'Sİ AYDINLATILDI"

"Kasten öldürme gibi insan hayatını hedef alan suçlarda temel önceliğimiz her olayın aydınlatılması ve her failin adalete teslim edilmesidir. 2003'ten bugüne, AK Parti hükümetlerimiz döneminde meydana gelen kasten öldürme olaylarının %97,2'si aydınlatılmıştır. Özellikle faili meçhul dosyalarda son yıllarda son derece ciddi bir düşüş sağlanmıştır. 2023, 2024, 2025 yıllarında ve 2026'nın ilk 3 ay 16 gününde faili meçhul olay kaydı yer almamaktadır. Bu tablo; kriminal kapasitemizin güçlendiğini, olay yeri inceleme kabiliyetimizin geliştiğini ve emniyet-jandarma koordinasyonunun daha etkin hale geldiğini göstermektedir. Faili firar dosyalarında da mücadelemiz çok yönlü sürmektedir. 262 şahıs hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştır. 94 şahıs için kırmızı bülten görüşü sorulmuştur."

3.5 AYDA 83 TERÖRİST TESLİM OLDU

"(Terörsüz Türkiye) Huzurla büyüyen bir gelecek için tek hedefimiz Terörsüz Türkiye. 466 operasyon yapıldı. Kesintisiz devam eden arazi arama ve tarama faaliyetlerinde 5 bin 900 saat İHA/İKU uçuşu yapıldı. 10 adet sığınak/barınak tespit edilerek imha edilmiştir. 1 Ocak-16 Nisan 2026 tarihleri arasında PKK terör örgütünden 83 terörist ikna ile teslim olmuştur. 12 Mayıs 2025 sonrası ikna ile teslim olan terörist sayısı da 168'dir."



OKUL İÇİNİ VE ÇEVRESİNİ GÖRECEK ŞEKİLDE KAMERA SİSTEMLERİ KURULACAK

İçişleri Bakanlığınca 81 ile gönderilen okul ve çevresi güvenlik tedbirlerine ilişkin genelgede, okullarda okul içini ve çevresini görecek şekilde kamera sistemleri kurulacağı bildirildi. Genelgede, "Okullarda okul içi ve çevresini görecek şekilde kamera sistemleri kurulacak ve mevcut güvenlik kamera sistemlerinin faal halde bulundurulması sağlanacaktır. Okulların çevresinde bulunan fiziki engeller (duvar, tel-çit vb.) kontrol edilerek eksiklikler giderilecek, öğrenciler ve ziyaretçilerin giriş-çıkışları için zorunlu olmayan ilave kapılar kapatılarak giriş-çıkışların tek bir kapıdan kontrollü şekilde yapılması sağlanacaktır" denildi.

