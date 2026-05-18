İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: “Şehitlerimizin emanetini baş tacı edeceğiz”

Şehit polisler için düzenlenen törende konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, büyük bir acı içerisinde olduklarını belirterek, kahraman polislerin milletin huzuru ve devletin bekası uğruna görev yaptığını söyledi. Bakan Çiftçi, Şehit Polis Memuru Erkan Tütüncüler'in Samsunlu olduğunu, ailesine bağlılığı ve görevine sadakatiyle tanındığını ifade ederek, "Bir yavrumuzun kahraman babasıydı. Mesai arkadaşlarının gönlünde iz bırakan cesur yürekli bir polisti" dedi. Şehit Polis Memuru Emrah Koç için de konuşan Bakan Çiftçi, Koç'un Vanlı olduğunu ve görev ahlakı ile devletine bağlılığı sayesinde çevresinde büyük saygı kazandığını belirtti. Çiftçi, "Genç yaşına rağmen yüksek sorumluluk duygusuyla herkesin kalbinde müstesna bir yere sahipti" ifadelerini kullandı.

Polislik mesleğinin büyük fedakârlık gerektirdiğini vurgulayan Bakan Çiftçi, "Bu meslek; şehrin huzuru için kendi huzurundan vazgeçmektir. Ailenin kapısından çıkarken vatan kapısında nöbete durmaktır" diye konuştu. Şehit ailelerine de seslenen Bakan Çiftçi, devletin her zaman ailelerin yanında olacağını belirterek, şehitlerin hatırasını yaşatmanın boyunlarının borcu olduğunu söyledi. Çiftçi, "Bu toprakların huzuruna, milletimizin birliğine ve devletimizin bekasına yönelen her karanlık niyet karşısında İçişleri Bakanlığımızı bulacaktır. Aziz şehitlerimizin emanetini layıkıyla taşımak için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki törenin ardından şehit polisler için Çorlu Hacı Mehmet Şirikçi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Dualar ve gözyaşları eşliğinde uğurlanan şehitlerden Erkan Tütüncüler memleketine gönderilirken, Emrah Koç'un naaşı da defnedilmek üzere Çorlu Atatürk Havalimanı'ndan Van'a uğurlandı. Türk bayraklarına sarılı tabutlar başında meslektaşları uzun süre nöbet tutarken, törene çok sayıda vatandaş, emniyet personeli ve protokol üyeleri katıldı. Aziz şehitler dualarla son yolculuklarına uğurlandı.

