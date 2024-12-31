İçişleri Bakanı Yerlikaya yılbaşı tedbirlerini açıkladı

Yerlikaya, "Emniyet 207 bin, jandarma 99 bin, denizlerimizde ise 3 bin sahil güvenlik arkadaşımız görevde olacak. Hem asayiş hem de trafik bakımından önemli görevlendirmeler yapıldı. Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla emniyet ve jandarma toplamda 30 binin üzerinde personel görevlendirdi. 36 bin 527 araçla da görev icra edilecek; binek araçlar, motosikletler, hava ve deniz araçları da devrede olacak" dedi.

UYGULAMA NOKTALARINDA ARTIRILAN TEDBİRLER

Yılbaşında polisin 6 bin 862 noktada, jandarmanın ise 3 bin 923 noktada görev yapacağını belirten Yerlikaya, tedbirlerin daha önceki yıllara göre artırıldığını vurguladı. "Daha önce gördüğünüz uygulama noktalarının çok ötesinde tedbirler aldık" diyen Bakan Yerlikaya, uygulama noktalarındaki güvenliğin titizlikle sağlanacağını açıkladı.

YILBAŞI HAZIRLIKLARI 3 GÜN SÜRECEK

Tedbirlere bu sabah başlandığını söyleyen Bakan Yerlikaya, güvenlik güçlerinin çalışmalarının 3 gün boyunca kesintisiz devam edeceğini belirtti. "Perşembe günü sabah saat 08:00'e kadar sürecek çalışmalarla vatandaşlarımızın yeni yılı huzur içinde karşılaması sağlanacak" dedi.

AFAD, GÖÇ İDARESİ VE ACİL SERVİS EKİPLERİ HAZIR

Yılbaşı güvenliğinin sadece kolluk kuvvetleriyle sağlanmadığını söyleyen Yerlikaya, "Göç İdaresi Başkanlığımız 1350 personel ve 270 mobil araçla kontrolleri sürdürecek. AFAD ise 502 araç ve 4 bin 200 personelle her zaman olduğu gibi sahada olacak. Ayrıca 112 Acil Çağrı istasyonlarımızda 9 bin 180 personelimiz, vatandaşlarımızdan gelen çağrıları bekliyor" şeklinde konuştu.

ALKOL VE TRAFİK TEDBİRLERİ ARTIRILDI

Trafikte alkol kullanımına karşı da tedbirlerin arttırıldığını belirten Yerlikaya, "Sadece kendi yaşamını değil, başkalarının yaşamını da riske atmamak adına vatandaşlarımızı sorumlu olmaya davet ediyoruz. Alkol muayenesi ve cezai işlemlerle ilgili denetimlerimizi arttırdık. Önceki yıllarda 2 noktada denetim yapıyorduk, bu yıl ise 20 noktada denetim gerçekleştirilecektir" dedi.