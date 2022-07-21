İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı bünyesinde istihdam edilmek üzere 100 kaymakam adayı alınacağı duyuruldu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından ''Kaymakam adayı alımı başvurusu nasıl yapılır?'' sorusu, gündemdeki yerini aldı. Devlet kamu kuruluşunda çalışmak isteyen vatandaşlar, kaymakam adayı alımı başvuru tarihleri ve şartlarını araştırıyor. Adaylar başvurularını, bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM'nin (https://ais.osym.gov.tr) internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir başvuru merkezinden yapabilecek. Peki; İçişleri Bakanlığı 100 kaymakam adayı alımı başvurusu ne zaman başlıyor? ÖSYM ile Kaymakamlık Sınavı ne zaman yapılacak, başvuru şartları nelerdir? İşte 2022 Kaymakamlık Adaylığı Giriş Sınavı ile ilgili tüm merak edilenler…
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 100 KAYMAKAM ADAYI ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'na 110 kaymakam adayı alınacak. İçişleri Bakanlığı kaymakam adaylığı başvuruları, 02-09 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını, bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle) veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir başvuru merkezinden yapabilecekler.KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Sınava girecek adaylar 02-10 Ağustos 2022 tarihleri arasında, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına 310,00 TL sınav ücreti yatıracaklar.
KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN?
2022 Kaymakamlık sınavı, 18 Eylül 2022 tarihinde Ankara'da (062 Ankara-Çankaya/067 Ankara-Yenimahalle) yapılacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.
Sınavda sorulacak soru sayısı ve cevaplama süresi; 100 soru için 150 dakika (2,5 saat) olacak.
KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kaymakamlık sınavı sonuçları 13 Ekim 2022 tarihinde açıklanacal. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.
KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI
Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmak veya;
Üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmak.
Yukarıda belirtilen bölümlerden mezun olmayan kaymakam aday adayları; mezun oldukları bölümlerin müfredatının bahse konu bölümlerin müfredatının yüzde seksenine sahip olduğuna ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alacakları eşdeğerlik belgesini, lisansüstü eğitim yapan kaymakam aday adayları ise noter onaylı diploma suretlerini ya da mezun olduklarını gösterir resmi belgeleri mülakat sınavı için evrak teslimi esnasında diğer evraklarla birlikte İçişleri Bakanlığına ibraz etmek zorundadırlar.
1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu'nun 2 ve 2/A, 657 sayılı DMK'nın 48/A, 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 274/A ve Kaymakam Adayları Yönetmeliği'nin 5. maddelerinde yer alan şartlara haiz olmak.
01 Ocak 2022 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1987 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).
Askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
KAYMAKAMLIK SINAVI KONULARI
Sınavda adaylara, 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacak.
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (14), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4), Türkiye'nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (10) ve Türkiye'de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,
Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku (13), İdare Hukuku (18), Türkiye'nin İdari Yapısı (14), Türkiye'de Mahalli İdareler (9), Ekonomi (12) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacak.
KAYMAKAMLIK SINAVI TABAN PUANI KAÇ?
* Adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.
* Adayların testlerden aldıkları ham puanlar toplanarak sınav puanları hesaplanacaktır.
* 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konacaktır. 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun (100) 4 katı olan 400 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 400. adayla aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanacaklar ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaklar.
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