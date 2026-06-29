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Giriş Tarihi: 29.06.2026 12:43

İçişleri Bakanlığı: 134 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, "2026 yılı içerisinde yürütülen ikna çalışmaları kapsamında 134 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu." açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanlığı: 134 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu
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İçişleri Bakanlığı, "Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, 2026 yılı içerisinde 2'si gri, 1'i sarı kategoride olmak üzere toplam 134 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerimize teslim olması sağlandı." dedi.

Bakanlık yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Teslim olan terör örgütü mensuplarının 115'i tutuklandı, 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 5 terör örgütü mensubu hakkındaki adli işlemler ise devam ediyor.

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda terörle mücadelemizi; güvenlik operasyonlarımızın yanı sıra ikna çalışmaları ve etkin pişmanlık mekanizmasıyla çok yönlü şekilde sürdürmeye devam ediyoruz.

Kahraman Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarımızı ile emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

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#İÇİŞLERİ BAKANLIĞI #TERÖRSÜZ TÜRKİYE

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İçişleri Bakanlığı: 134 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu
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