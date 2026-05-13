Haberler Yaşam Haberleri İçişleri Bakanlığı açıkladı! 47 ilde DEAŞ operasyonu: 324 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 13.05.2026 11:26

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 47 ilde DEAŞ operasyonu: 324 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, "47 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 324 şüpheli yakalandı." dedi.

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 47 ilde DEAŞ operasyonu: 324 şüpheli yakalandı
  • ABONE OL

Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı, "Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için yılın 365 günü, gece gündüz demeden operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakanlık açıklamasında şunları kaydetti:

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu toplam 47 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda;

-Haklarında aranma kaydı bulunan,

-Örgüte finansal destek sağlayan ve

-Geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüpheliler yakalandı.

Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için yılın 365 günü, gece gündüz demeden operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz.

Kahraman Polislerimizi, İstihbarat Başkanlığımızı, Daire Başkanlığımızı, MİT Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

#İÇİŞLERİ BAKANLIĞI #DEAŞ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
İçişleri Bakanlığı açıkladı! 47 ilde DEAŞ operasyonu: 324 şüpheli yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA