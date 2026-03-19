İçişleri Bakanlığı açıkladı: İşte Ramazan Bayramı tedbirleri

İçişleri Bakanlığı, "2026 yılı Ramazan Bayramı tatili ile 2025-2026 Eğitim Öğretim Dönemi ara tatili süresince karayollarında taşıt trafiğinin yoğunlaşacağı, uzun mesafelere bağlı olarak seyahat sürelerinin artacağı göz önüne alınarak; vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak, trafik kazalarını en aza indirmek, kamu düzeni ve asayişi muhafaza etmek amacıyla ülke genelinde kapsamlı trafik ve asayiş tedbirleri alınmıştır." açıklamasında bulundu.

Bakanlık, alınan tedbirlere ilişkin, "Ülke genelinde toplam 67 bin 842 personel görev yapacak olup, bu kapsamda 45 bin 692 polis ve 22 bin 150 jandarma sahada olacaktır." dedi.

Bakanlık şu bilgilendirmede bulundu:

Bayram süresince 61 ilde kurulu 520 ortalama hız ihlal tespit sistemi 24 saat esasına göre hız denetimi yapacak, 1.586 mobil radar ile kontroller sürdürülecek, helikopter ve drone gibi hava araçlarıyla ülke genelinde toplam 5.920 saat trafik denetimi gerçekleştirilecektir.



Şehirler arası otobüs terminallerinde sefer öncesi denetimler yapılacak, emniyet kemeri kullanımına yönelik bilgilendirme faaliyetleri yürütülecek ve 1.236 personel gizli yolcu olarak şehirler arası yolcu otobüslerinde görevlendirilecektir.



Trafik güvenliğinin artırılması amacıyla emniyet kemeri kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik farkındalık ve bilgilendirme faaliyetleri yürütülecek; kamu kurumları, dijital platformlar ve basın-yayın organları aracılığıyla paylaşımlar yapılacak, emniyet kemeri simülasyon araçları bulunan illerde uygulamalı eğitimler düzenlenecektir.



Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüsler başta olmak üzere toplu taşıma araçları terminal ve ara duraklar dâhil olmak üzere denetlenecek; sürücüler, araçlar ve takograflar kontrol edilerek sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanımına yönelik bilgilendirme ve denetimlere ağırlık verilecektir.



Otoyol ve devlet karayollarında dinlenme tesisleri ve akaryakıt istasyonları çevreleri ile karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama ve park ihlallerine müsaade edilmeyecek, taşıt-yaya kazalarının yoğun olduğu bölgelerde uygunsuz parklara izin verilmeyerek gerekli tedbirler alınmıştır.



İhtiyaç duyulan bölgelerde polis ve jandarma trafik ekiplerince karma timler oluşturulacak, hava araçlarıyla trafik denetimleri sürdürülecek, ekiplerin görünürlüğü artırılarak "algılanan yakalanma riski" güçlendirilecektir. Şehitlikler, mezarlıklar ve alışveriş merkezleri gibi yoğunluk yaşanabilecek alanlarda ilave personel ve araç görevlendirilmiştir.



Denetimlerde sürücü ve yolcularla yüz yüze iletişim kurularak bilgilendirme yapılacak, motosiklet ve motorlu bisiklet kullanıcılarına yönelik eğitim ve denetimler genel kollukla koordineli şekilde yürütülecek, ağır tonajlı taşıtlarda bulundurulması zorunlu ekipmanlar ile römorklara ilişkin unsurlar mevzuat kapsamında kontrol edilecektir.



Yol yapım ve bakım çalışmaları trafik akışını aksatmayacak şekilde planlanacak, trafik kazalarının yoğunlaştığı kesimler ile "kara nokta" olarak tanımlanan alanlarda ilave işaretleme ve tedbirler alınacak, yoğun kavşaklarda sinyalizasyon süreleri düzenlenmiştir.



Düzensiz göçle mücadele kapsamında denetimler sürdürülecek, "Mobil Göç Noktası" uygulaması aksatılmadan devam ettirilecek, konaklama tesisleri ile günübirlik kiralanan yerler mevzuat kapsamında denetlenecektir.



Bayram tatili dönüş trafiğinin yoğun olacağı da değerlendirildiğinden, 21 Mart 2026 Cumartesi günü saat 16.00'dan 23 Mart 2026 Pazartesi günü saat 01.00'e kadar İstanbul ili istikametine yönelik olarak; Kırklareli, Tekirdağ, Bursa, Bilecik ili Bozüyük ilçesi, Ankara ve Amasya ili Merzifon ilçesinden itibaren, tedarik süreçlerinin aksamaması amacıyla istisna tutulan araçlar hariç olmak üzere kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların seyirleri kısıtlanacaktır. Ayrıca önceki bayram dönemlerinde trafik kazalarında can kayıplarının yoğunlaştığı tespit edilen 16 ildeki 20 güzergâhta ilave trafik tedbirleri uygulanmaktadır.

• Trafik Kısıtlaması Uygulaması

21 Mart 2026 Cumartesi günü saat 16.00'dan 23 Mart 2026 Pazartesi günü saat 01.00'e kadar İstanbul ili istikametine;

D-100 karayolu ve O-3 otoyolunda Kırklareli ilinden itibaren,

D-110 karayolunda Tekirdağ ilinden itibaren,

O-4 ve D-750 karayolunda Ankara ilinden itibaren,

O-7 (Kuzey Marmara) otoyolunda Tekirdağ ve Sakarya illerinden itibaren,

D-100 karayolunda Amasya ili Merzifon ilçesinden itibaren,

O-5 otoyolu ile D-575 ve D-595 karayollarında Bursa ilinden itibaren,

D-650 karayolunda Bilecik ili Bozüyük ilçesinden itibaren

kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların (arada kalan girişler dâhil) seyirlerine izin verilmeyecektir.

• İstisnai Durumlar

Tedarik süreçlerinde aksama yaşanmaması amacıyla; yaş sebze ve meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bozulabilir ve dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç ve tıbbi malzeme, ambalajlı su ürünleri, posta ve süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt ürünlerini taşıyan araçların, öncelikle ana arterler dışındaki güzergâhları kullanmaları, zorunlu hallerde ise ana arterlerde en kısa süreyle bulunmaları kaydıyla istisnai olarak seyirlerine izin verilecektir.