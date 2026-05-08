Haberler Yaşam Haberleri İçişleri Bakanlığı duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 48 suçlu Türkiye'ye getirildi!
Giriş Tarihi: 8.05.2026 11:12 Son Güncelleme: 8.05.2026 11:15

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 48 suçlu Türkiye'ye getirildi!

SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı, 27'si kırmızı bültenle 21'i ulusal seviyede aranan toplam 48 şahsın yakalandığını açıkladı.

DHA Yaşam
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 48 suçlu Türkiye’ye getirildi!
  • ABONE OL

SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı, "Kırmızı Bültenle Aradığımız 27, Ulusal Seviyede Aradığımız 21 suçlu olmak üzere Toplam 48 suçlu; Gürcistan(31), Almanya(7), Yunanistan(2), Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Karadağ, Polonya, Irak, Rusya, Sırbistan ve Ürdün'den ülkemize geri getirildi." dedi.

Bakanlık yaptığı açıklamasında şunları kaydetti:

Kırmızı Bültenle Uluslararası Seviyede Arananlar (27)

C.S., R.G., F.Ö., G.Ç., E.D., Y.E.A., U.Y., A.Ç., V.J., M.K., A.S.Ö., A.Ç., C.G., Ö.A., A.E.H., A.A., T.Ş., F.Y., T.G., O.T., İ.T., M.P., M.B.T., M.Ö., G.B.K., A.K. ve K.K. ile

Ulusal Seviyede Arananlar (21)

B.Y., A.Z.Ç., H.Ş., M.E., H.İ.Ç., N.Ç., M.Z., Ö.Ç., M.S., A.D.C., M.Ş., C.Ö., C.B., M.E.İ., B.K., İ.Y., A.Ş., İ.K., Ş.Ö., F.S. ve R.P. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle yakalanan şahısların ülkemize iadeleri sağlandı.

Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz. Kahraman Polislerimizi, Başkanlıklarımızı, Daire Başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#TÜRKİYE #İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 48 suçlu Türkiye'ye getirildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA