İçişleri bakanlığı uyardı: 14 kentte etkili olacak! Kuvvetli sağanak, kar, fırtına…

ÇOK KUVVETLİ GELİYOR

Batı Akdeniz'de görülecek yağışın, kuvvetli güneyli rüzgarla Antalya geneli ile Isparta'nın güney, Burdur'un doğu çevrelerinde kuvvetli, Antalya merkezi ile batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olmasının öngörüldüğü kaydedildi. Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da görülecek kar yağışının Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güney, Osmaniye'nin doğu ve Şanlıurfa'nın batısında da kuvvetli olacağının tahmin edildiği aktarıldı.