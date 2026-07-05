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Giriş Tarihi: 5.07.2026 15:23

İçişleri Bakanlığından 10 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı!

İçişleri Bakanlığı, 10 il için "sarı" kodlu sağanak yağış uyarısı yaptı. Başta Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla ve Antalya'nın iç kesimleri olmak üzere yerel kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olunması belirtildi.

AA
İçişleri Bakanlığından 10 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı!
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Bakanlığın sosyal medya hesabından,Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

10 İLDE SARI KODLU UYARI VERİLDİ

Buna göre, bugün Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Muğla ve Antalya'nın iç kesimleri, Denizli'nin güneyi ile Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli olması isteniyor.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ #İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

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İçişleri Bakanlığından 10 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı!
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