İçişleri Bakanlığından Balıkesir’de kaza kırıma uğrayan F-16 uçağına ilişkin açıklama

Giriş Tarihi: 25.02.2026 10:00

İçişleri Bakanlığı, 9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan bir F-16 savaş uçağıyla gece saat 00.56 itibarıyla telsiz irtibatının kesildiğini, başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda uçağın kaza kırıma uğradığının tespit edildiğini ve enkazına ulaşıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yaşanan elim kazada kahraman pilotun şehit olduğu bildirildi. Açıklamada, “Yaşanan elim kazada kahraman pilotumuzun şehit olduğunu derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyoruz” ifadelerine yer verildi.

"İLGİLİ KURUMLARLA KOORDİNASYON İÇİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Bakanlık, kazanın nedenine ilişkin teknik incelemenin ilgili kaza kırım ekibi tarafından yürütüleceğini belirtirken, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını kaydederek, "İçişleri Bakanlığı olarak, süreci tüm yönleriyle yakından takip ediyor; ilgili kurumlarımızla tam bir koordinasyon içinde çalışıyoruz. Şehit olan kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet; kıymetli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" açıklamalarında bulundu.

