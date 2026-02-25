İçişleri Bakanlığından Balıkesir’de kaza kırıma uğrayan F-16 uçağına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı Balıkesir'de kaza kırıma uğrayan F-16 uçağına ilişkin açıklama yaptı.

"İLGİLİ KURUMLARLA KOORDİNASYON İÇİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Bakanlık, kazanın nedenine ilişkin teknik incelemenin ilgili kaza kırım ekibi tarafından yürütüleceğini belirtirken, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını kaydederek, "İçişleri Bakanlığı olarak, süreci tüm yönleriyle yakından takip ediyor; ilgili kurumlarımızla tam bir koordinasyon içinde çalışıyoruz. Şehit olan kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet; kıymetli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" açıklamalarında bulundu.