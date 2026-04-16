İçişleri Bakanlığı’ndan Kahramanmaraş’taki okul saldırısına ilişkin açıklama: Gerekli adımlar süratle hayata geçirilecek

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.
"Bu elim hadisede hayatını kaybeden evlatlarımıza ve öğretmenimize Allah'tan rahmet; ailelerine, eğitim camiamıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada, olay anından itibaren devletin tüm kurumlarının birlikte saha olduğuna dikkat çekildi.
Sürecin; güvenlik, adli, idari ve eğitim boyutlarıyla çok yönlü ve titizlikle yürütüldüğü belirtilen açıklamada, "İçişleri Bakanlığı olarak mülkiye ve polis başmüfettişlerimiz görevlendirilmiştir. Adli süreç, Adalet Bakanlığımızın koordinasyonunda hassasiyetle sürdürülmektedir. Millî Eğitim Bakanlığımız da dört başmüfettişle idari inceleme sürecini başlatmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, saldırıdan etkilenen yavrularımızın ve ailelerinin rehabilitasyon süreçlerini titizlikle yürütecektir. " ifadeleri kullanıldı.
"GEREKLİ ADIMLAR SÜRATLE HAYATA GEÇİRİLECEK"
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Sabah saat 09.00'da, Valilerimiz, İl Emniyet Müdürlerimiz, İl Jandarma Komutanlarımız ve İl Millî Eğitim Müdürlerimizle bir araya gelerek geniş kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştireceğiz.
Millî Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'in katılımıyla gerçekleştireceğimiz bu toplantıda, okullarımızın ve çevresinin güvenliğine yönelik tedbirleri bütün boyutlarıyla ele alacak, gerekli adımları süratle hayata geçireceğiz.
Evlatlarımızın huzur ve güven içinde eğitim alması en temel önceliğimizdir.
Bu doğrultuda ilgili tüm bakanlıklarımız ve kurumlarımızla güçlü bir koordinasyon içerisinde çalışmaktayız.
Bu acı hadise üzerinden provokasyon üretmeye, milletimizin acısını istismar etmeye, suçu ve suçluyu övmeye, dezenformasyon yaymaya çalışanlar hakkında da gerekli işlemler kararlılıkla yürütülmektedir. Siber Suçlar, İstihbarat, Güvenlik ve Asayiş Daire Başkanlıklarımız tüm birimleriyle azami gayret göstermektedir.