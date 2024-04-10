İçişleri Bakanlığından ‘Trafik tedbirleri’ genelgesi... Bayram yoğunluğu nedeniyle o araçların seyri yasak

İçişleri Bakanlığımız tarafından 'Trafik Tedbirleri'ne ilişkin genelge' yayımlandı. Genelge kapsamında, bayram tatilinde dönüşü İstanbul ve Ankara'da trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 14 Nisan 05.00'dan 15 Nisan 05.00'a kadar seyirlerine izin verilmeyecek.

Bu kapsamda İstanbul istikametine D100 karayolu ve O3 otoyolunda Kırklareli ilinden itibaren, D110 karayolunda Tekirdağ'dan itibaren, O4 ve D750 karayolunda Ankara'dan itibaren, O7 (Kuzey Marmara) otoyolunda Tekirdağ ve Sakarya'dan itibaren, D100 karayolunda Amasya Merzifon ilçesinden itibaren, D160 ve D750 karayolunda Ankara'dan itibaren, O5 otoyolu, D575 ve D595 karayolunda Bursa'dan itibaren, D650 karayolunda Bilecik Bozüyük ilçesinden itibaren seyirlere izin verilmeyecek.

Ankara istikametine ise D300 karayolunda İzmir'den Afyonkarahisar'a kadar, D260 karayolunda Afyonkarahisar'dan Eskişehir Sivrihisar ilçesine kadar, D200 karayolunda Bilecik Bozüyük ilçesinden Ankara'ya kadar arada kalan girişler dahil seyirlere izin verilmeyecek. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu tür araçları kullanan şoförlerimizin İstanbul ve Ankara istikametine seyahatlerinde bu tarihlere uymaları büyük önem taşımaktadır" dedi.