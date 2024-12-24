İçişleri bakanlığı’ndan uyarı: 6 ilde turuncu yağış alarmı!

Meteorolojik veriler ışığında, İzmir, Manisa, Muğla, Antalya, Aydın ve Isparta illerinde şiddetli yağış bekleniyor. İçişleri Bakanlığı, afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmak adına, 7 bin 749 personel ve 3 bin 118 araçla bu illerdeki tüm kriz senaryolarına müdahale için hazır olduklarını duyurdu. Ayrıca, 600 motopomp ve 334 dalgıç pompa da görevde.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Antalya'da, 24 Aralık tarihinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı. Bu önlem, olası olumsuz hava koşullarına karşı öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alındı.

VATANDAŞLARA SEL VE TAŞKIN UYARISI

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, vatandaşların meteoroloji uyarılarını dikkatle takip etmelerini ve özellikle sel ve taşkın riski taşıyan bölgelerden uzak durmalarını rica etti. "Gelişmeler takip edilmektedir" denilen açıklamada, AFAD ve diğer ilgili kurumların da sürekli olarak hazır beklediği bildirildi.