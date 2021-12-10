İcra’dan araç aldı başına gelmeyen kalmadı! Aracı elinden alındı AYM ’mağdursun’ dedi

YENİDEN YARGILAMA YAPILMASINA KARAR VERİLDİ

Vedat Oğuz, söz konusu bu karar sonrası, icra müdürlüğü tarafından yapılan açık ihale ile satın alınan aracın ihale öncesi işlenen bir suçla bağlantılı olarak herhangi bir bedel ödenmeden geri alınması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.



Yapılan başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, mülkiyet hakkının ihlal edildiğine, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına karar verdi.