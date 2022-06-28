Haberler Yaşam Haberleri İdeal Kilo Hesaplama - Yaş Boy Kilo Bilgisi İle Boya Ve Yaşa Göre İdeal Kilo Nasıl Hesaplanır?
Giriş Tarihi: 28.6.2022 11:14 Son Güncelleme: 28.6.2022 11:14

İdeal Kilo Hesaplama - Yaş Boy Kilo Bilgisi İle Boya Ve Yaşa Göre İdeal Kilo Nasıl Hesaplanır?

İdeal Kilo Hesaplama - Yaş Boy Kilo Bilgisi İle Boya Ve Yaşa Göre İdeal Kilo Nasıl Hesaplanır?

Günümüzde sağlıklı beslenmek genellikle aşırı zayıflıkla eşdeğer görülebiliyor. Alanın uzman diyetisyenlerinin sürekli uyarı yaptığı kilo dengesi aslında kişinin yaş, boy ve kilosuyla yakından ilişkilidir. Keza her bireyin vücut yapısı birbirinden farklı olduğu için yaşa göre ideal kilo hesaplama oldukça önemlidir. Kişilerin kilosu bu orantılarla birlikte ele alındığında sağlıklı beslenme için gerekli adımların atılması daha kolay olacaktır. Böylelikle aşırı zayıflık ve obezite gibi sorunlar engellenebilir. Buna göre ideal kilo hesaplama, yaş, boy, kilo bilgisi ile boya ve yaşa göre ideal kilo nasıl hesaplanır sizler için araştırdık.

Kişilerin ideal kilo hesaplama yaş boy kilo kriterlerini göz önüne alınarak yapıldığı için her insanda farklı sonuçlar verecektir. O sebeple özellikle kilo alma ve verme konularında alanının en iyi diyetisyenleriyle birlikte çalışmak daha sağlıklı bir vücuda kavuşmanızda etkilidir. Genel olarak ideal kilo hesaplama nasıl yapılır, nelere dikkat ediliyor hep birlikte bir göz atalım.

İdeal Kilo Hesaplama Nedir, Ne İşe Yarar?

İdeal kilo her bireyin kendi yaşına göre fiziksel olarak sağlıklı kabul edilmelerini sağlayan kilo türüdür. Kişinin yaşı başta olmak üzere cinsiyet ve boya göre değişkenlik gösteren ideal kilo hesaplama işlemleri genellikle diyetisyenler tarafından yapılır. Ancak günümüzde dijitalleşmenin de etkisiyle basit birkaç gerçek ideal kilo hesaplama programını kullanarak kendinizde bu işlemleri yapabiliyorsunuz.

İdeal kilo hesaplama yaş boy kilo ve cinsiyete bağlı olarak değişkenlik gösterdiği için kişiye özel yapılması gereken bir hesaplamadır. Bu hesaplama size ideal olarak kaç kilo olmanız gerektiğini gösterir. Bu ideal kiloya göre özellikle de diyetisyeninizin önerileriyle daha sağlıklı bir vücuda kavuşabilirsiniz.

Boy, Kilo ve Yaşa Göre İdeal Kilo Hesaplaması Nasıl Yapılır?

İdeal kilo hesaplama yaş boy kilo ve cinsiyete göre değişkenlik gösterse de temel alınan bir beden kitle indeksi vardır. BKI şeklinde kısaltılan bu indeks yapılan gerçek ideal kilo hesaplama sonucuna göre değerlendirilir. Buna göre sonuçlarda işinize yarayacak indeks sınıflaması şu şekildedir:

  • 35'in üzerindeyse obezite,
  • 30 – 35 aralığında şişman,
  • 25 – 30 aralığında hafif şişman,
  • 19 – 25 aralığında ideal kilo,
  • 19'un altında ise aşırı zayıflık.

Aynı kriterler elbette yaş faktörü eklenince biraz değişikliğe uğrar. Bu nedenle kişilerin ideal kilo hesaplama yaş boy kilo ve cinsiyete göre ele alınmalıdır. Yaş sınırına göre ideal değerlerine bakılacak olursa;

  • 19 – 24 yaş 19 – 24 Bmi,
  • 35 – 44 yaş 21 – 26 Bmi,
  • 45 – 54 yaş 22 – 27 Bmi,
  • 55 – 65 yaş 23 – 28 Bmi,
  • 65 yaş üstü 24 – 29 Bmi.

Bu değerlerin altı ve üstü kişiler için ideal olmayan kiloyu gösterir. Sağlıklı bir yaşam için dikkat edilmesi gereken ideal kilo hesaplamasında başvurulan en basit formülü bir örnekle açıklamak gerekirse;

  • Nalan Hanım 80 kilo ve 170 boyundadır. Öncelikle Nalan Hanımın beden kitle indeksini bulmak için (kilo/boy ²) formülünü kullanıyoruz. Buna göre (80/170²= 27,68 kg/m²)
  • Nalan Hanımın boy ve kilosuna göre beden kitle indeksi 25 – 30 kriterine göre "hafif şişman" olarak gözüküyor. Nalan hanımın ideal kilosunu hesaplamak için beden kitle indeksi için en alt limit alan 19'u baz alarak şu hesaplamayı yapabiliriz: 19 x boy² yani 19 x 170²= 54,91 kg. Burada çıkan kilo Nalan Hanımın olabileceği minimum kilo seviyesini gösteriyor. Maksimum kiloyu da yine aynı şekilde ele alırsak; 25 x 170²= 72,25 kg'dır.
  • Tüm bunlardan elde edilecek sonuç; Nalan Hanım ideal kilo hesaplamasına göre 54,91 ile 72,25 kilogram aralığında kilosunu koruduğu sürece herhangi bir sorun yaşamayacaktır.

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İdeal Kilo Hesaplama - Yaş Boy Kilo Bilgisi İle Boya Ve Yaşa Göre İdeal Kilo Nasıl Hesaplanır?
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