İdeal Kilo Hesaplama - Yaş Boy Kilo Bilgisi İle Boya Ve Yaşa Göre İdeal Kilo Nasıl Hesaplanır?

Kişilerin ideal kilo hesaplama yaş boy kilo kriterlerini göz önüne alınarak yapıldığı için her insanda farklı sonuçlar verecektir. O sebeple özellikle kilo alma ve verme konularında alanının en iyi diyetisyenleriyle birlikte çalışmak daha sağlıklı bir vücuda kavuşmanızda etkilidir. Genel olarak ideal kilo hesaplama nasıl yapılır, nelere dikkat ediliyor hep birlikte bir göz atalım.

İdeal Kilo Hesaplama Nedir, Ne İşe Yarar?

İdeal kilo her bireyin kendi yaşına göre fiziksel olarak sağlıklı kabul edilmelerini sağlayan kilo türüdür. Kişinin yaşı başta olmak üzere cinsiyet ve boya göre değişkenlik gösteren ideal kilo hesaplama işlemleri genellikle diyetisyenler tarafından yapılır. Ancak günümüzde dijitalleşmenin de etkisiyle basit birkaç gerçek ideal kilo hesaplama programını kullanarak kendinizde bu işlemleri yapabiliyorsunuz.

İdeal kilo hesaplama yaş boy kilo ve cinsiyete bağlı olarak değişkenlik gösterdiği için kişiye özel yapılması gereken bir hesaplamadır. Bu hesaplama size ideal olarak kaç kilo olmanız gerektiğini gösterir. Bu ideal kiloya göre özellikle de diyetisyeninizin önerileriyle daha sağlıklı bir vücuda kavuşabilirsiniz.

Boy, Kilo ve Yaşa Göre İdeal Kilo Hesaplaması Nasıl Yapılır?

İdeal kilo hesaplama yaş boy kilo ve cinsiyete göre değişkenlik gösterse de temel alınan bir beden kitle indeksi vardır. BKI şeklinde kısaltılan bu indeks yapılan gerçek ideal kilo hesaplama sonucuna göre değerlendirilir. Buna göre sonuçlarda işinize yarayacak indeks sınıflaması şu şekildedir:

35'in üzerindeyse obezite,

30 – 35 aralığında şişman,

25 – 30 aralığında hafif şişman,

19 – 25 aralığında ideal kilo,

19'un altında ise aşırı zayıflık.

Aynı kriterler elbette yaş faktörü eklenince biraz değişikliğe uğrar. Bu nedenle kişilerin ideal kilo hesaplama yaş boy kilo ve cinsiyete göre ele alınmalıdır. Yaş sınırına göre ideal değerlerine bakılacak olursa;

19 – 24 yaş 19 – 24 Bmi,

35 – 44 yaş 21 – 26 Bmi,

45 – 54 yaş 22 – 27 Bmi,

55 – 65 yaş 23 – 28 Bmi,

65 yaş üstü 24 – 29 Bmi.

Bu değerlerin altı ve üstü kişiler için ideal olmayan kiloyu gösterir. Sağlıklı bir yaşam için dikkat edilmesi gereken ideal kilo hesaplamasında başvurulan en basit formülü bir örnekle açıklamak gerekirse;