"İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası başladı

Vücut kitle indeksi yüksek çıkan vatandaşlar, sağlık görevlileri tarafından sağlıklı hayat merkezleri ve aile sağlığı merkezlerine yönlendirildi. Kampanyanın uygulanmasını yerinde inceleyen Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Türkiye'de her 10 kişiden 6'sının fazla ya da aşırı kilolu olduğunu belirtti. Demirkol, "81 ilde iki ay boyunca yaklaşık 10 milyon vatandaşımızın boy ve kilo ölçümünü yapacağız. VKİ değeri 25'in üzerinde olan tüm vatandaşlarımızı sağlık kuruluşlarına yönlendireceğiz" dedi.

Demirkol ayrıca, 1 Kasım'da yayımlanan Aile Hekimliği Yönetmeliği sonrasında aile hekimleri tarafından yaklaşık 15 milyon kişiye kilo taraması yapıldığını söyledi. Bu taramalar sonucunda 3 milyon vatandaşın riskli grupta yer aldığı tespit edilerek düzenli izlemeye alındığını belirtti.

Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, kampanyanın 10 Mayıs itibarıyla başlatıldığını ve kent genelinde 120 noktada tarama yapıldığını ifade etti. Kurtcebe, Ankara'da 700 binden fazla kişiye ulaşmayı hedeflediklerini aktardı.

Tarama için ölçüm yaptıran vatandaşlardan 66 yaşındaki Kadriye Yavuz, "Çok kiloluyum, 93 kiloyum. Aile sağlığı merkezine giderek danışacağım. Alacağım bilgilerle kendime dikkat edeceğim," dedi. 54 yaşındaki Nuray Aydoğan ise sağlıklı yaşam merkezine yönlendirildiğini, bu merkeze giderek takip sürecini başlatacağını belirtti.