80 yaşındaki Sevinç Tuna İETT otobüsünün altında kalarak can vermişti: Şoför tutuklandı!

Korkunç kaza, Bakırköy'e bağlı Çırpıcı Yanyol Caddesi'nde saat 11.30 sıralarında trafik ışıklarında meydana geldi. Murat Ş. idaresindeki İETT otobüsü trafik ışıklarında ilerlediği sırada Sevinç Tuna (80) yolun karşısına geçmek istedi.

Otobüs şoförü yolda yürüyen kadını fark etmedi. İETT otobüsünün çarptığı kadın aracın altında kaldı. Otobüsü durduran şoför durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri caddeyi araç trafiğine kapatarak, olay yerinde incelemelerde bulundu. Yaşlı kadının cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araç trafiğine kapalı olan cadde bir süre sonra trafiğe açıldı.

ŞOFÖR TUTUKLANDI

Polis ekipleri kazada Sevinç Tuna'nın hayatını kaybetmesine sebep olan Murat Ş.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Murat Ş., sevk edildiği Bakırköy Adliyesi'nde savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hâkimliği'nce 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.