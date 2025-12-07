İETT durağında havaya ateş açan şüpheli yakalandı

Olay, Şişli'de bulunan bir İETT durağında öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. (22) isimli şahıs, önce aracıyla durağa geldi, ardından eline aldığı silahla gündüz vakti havaya ateş açtı. Şahsın bu eylemi neden yaptığı bilinmezken, yolcu koltuğundaki arkadaşı H.K. (21) ise o anları cep telefonu ile kayda aldı. Daha sonrasında her iki şahıs da olay yerinden uzaklaşırken, o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.



GÖZALTINA ALINDILAR

Cep telefonuyla çekilen görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti. Yürütülen çalışmalar sonucu havaya ateş açan M.K. ile o anları kayda alan H.K. isimli şüpheli gözaltına alındı. Gözaltındaki M.K. hakkında çeşitli suçlar yönünden idari para cezası uygulanırken, her ikisi hakkında da, 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan karakoldaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.