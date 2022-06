İETT otobüsü ağaca çarparak durabildi

Sarıyer'de meydana gelen zincirleme kazada kont-rolden çıkan İETT otobüsü ağaçlara çarparak durabilirken, yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı. İddiaya göre, Kilyos Caddesi'nde dün saat 14.30 sıralarında meydana gelen kaza şöyle gelişti: Ü.A. yönetimindeki cip önünde seyir haline olan G.İ.'nin kullandığı 34 TP 6559 plakalı İETT otobüsünü solladı. Ancak karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı.Çarpmanın şiddetiyle savrulan iki araç, ardından İETT otobüsüne çarptı. Bu sırada kontrolden çıkan İETT otobüsü de yol kenarındaki ağaca çarparak durdu. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Otobüste sıkışarak yaralanan şoför ile 4 yolcu ve cip sürücüsü kısa sürede kurtarıldı. İtfaiye ekipleri, yaralanan otobüs yolcularından kimini sedye ile kimi de sırtında taşıyarak dışarı çıkardı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan Kilyos Caddesi, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Raylı ve Lastik Tekerlekli Toplu Taşıma Sistemleri Arası Etkileşim İnceleme Raporu'nu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'ne sundu. İstanbul'un son 3 yılına bakıldığında diğer birçok alanda olduğu gibi ulaşım hizmetlerinde de geriye gidildiğini belirten Özdemir, AK Parti döneminde başlatılan projeler dışında yeni planlanan tünel, yol ve kavşak olmadığını ifade etti. Özdemir, "2017'de yapımına başlanan 30 yol ve kavşaktan 11 tanesi AK Parti döneminde tamamlandı. Bir tanesi de bitmek üzereydi, tamamlandı. Geri kalan 18'inin halen bitmediğini görüyoruz. Şantiyelerin neredeyse tamamı atıl durumda" diye konuştu. İstanbul'da her gün 700'ün üzerinde yeni aracın trafiğe çıktığına dikkati çeken Özdemir, "Çıkan her bir yeni araç; yeni yollar, yeni kavşak, yeni köprü, yeni viyadük ve yeni otopark alanları ihtiyacını doğuruyor. İstanbul bu görüntüyü hak etmiyor. Her seferinde 16 milyon İstanbullu diye cümleye başlayan sayın başkanın 16 milyon İstanbullunun trafik çilesine kalıcı çözümler bulamadığını görüyoruz" dedi. AA