İETT otobüsü binaya çarptı: 6 yaralı

Kartal'da şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsünün bir binanın duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Kordonboyu Mahallesi Ankara Caddesi'nde yaşandı. A.Y. yönetimindeki 34 HO 3180 plakalı İETT otobüsü şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu caddedeki binanın duvarına çarparak durabildi.

Olay yerine acil sağlık, polis, itfaiye ve UMKE ekipleri geldi. Kazada yaralandığı belirlenen otobüsün içindeki 6 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kazaya ilişkin inceleme başlattı.