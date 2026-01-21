İETT otobüsü faciayı kıl payı atlattı

Sürekli yaptığı kaza, yangın ve arızalarla gündeme gelen İETT otobüsleri dün yine bir kazaya karıştı. Esenler'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 89C numaralı İETT otobüsü hızla otoparka girerek araçlara çarptı. Kazada çok sayıda araç hasar aldı.

Esenler İkitelli Garajı ile Taksim arasında sefer yapan 89C hat numaralı İETT otobüsü, öğle saatlerinde Uludağ Caddesi'nde seyir halindeyken şoförünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu, ilk önce kaldırıma çıktı ardından, yol kenarındaki otopark ve oto yıkamacıya çarptı. Kaza nedeniyle park halindeki bazı araçlarda ve işletmede hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.