İstanbul Beşiktaş'taki Çırağan Caddesi'nde dün sabah saat 06.30 sıralarında İETT otobüsü ile servis minibüsü kafa kaya çarpıştı. Servis minibüsünün Çırağan Sarayı'na girmek için manevra yaptığı sırada meydana gelen kazada iki aracın da sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cadde trafiğe kapatılırken otobüs şoförü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Aracının içine sıkışan minibüs sürücüsü ise itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ayağında kırık olduğu öğrenilen yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yapan araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Temizlik ve güvenlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafik normal akışına döndü.
İETT otobüsü servis minibüsüyle çarpıştı: 2 yaralı