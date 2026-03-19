İETT otobüsü şoförü 1.5 promil alkollü çıktı

Esenler-Avcılar seferini yaparken güzergahı karıştıran ve yolcuların şikayeti üzerine ekiplerce denetlenen şoför alkollü çıkınca gözaltına alındı. Olay, önceki gün 15 Temmuz Demokrasi Otogarı-Avcılar seferini yapan halk otobüsü şoförünün durakları karıştırması ve güzergah dışına çıkması üzerine ortaya çıktı. Şoförün davranışlarından şüphelenen yolcular aracın son durağa gelmesinin ardından İETT Hareket Amirliği'ne giderek durumu anlattı. Amirlikteki görevlilerin durumu bildirmesi üzerine gelen polis ekipleri, şoför F.G.'nin 1.5 promil alkollü olduğunu belirledi. Gözaltına alınan sürücüye 25 bin lira ceza yazılırken, araç yediemin otoparkına çekildi.