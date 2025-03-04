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Giriş Tarihi: 4.3.2025 18:20 Son Güncelleme: 4.3.2025 19:50

İETT otobüsünde korkutan yangın

İstanbul’da Eyüpsultan'da seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Dumanların havaya yükseldiği otobüsteki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İETT otobüsünde korkutan yangın

Yangın, saat 07.30 sıralarında Eyüpsultan Silahtarağa Caddesi'nde seyir halinde olan İETT otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motor kısmında çıkan yangın kısa sürede otobüsü sardı.

Otobüste çıkan yangında dumanlar havaya yükselirken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Şans eseri otobüsün içinde yolcu olmadığı öğrenildi. Yangında, ölü veya yaralı olmazken, otobüste maddi hasar oluştu. Polis ekipleri, yangının çıkış sebebini tespit etmek için çalışma başlattı.

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İETT otobüsünde korkutan yangın
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