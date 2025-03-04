İETT otobüsünde korkutan yangın

Yangın, saat 07.30 sıralarında Eyüpsultan Silahtarağa Caddesi'nde seyir halinde olan İETT otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motor kısmında çıkan yangın kısa sürede otobüsü sardı.

Otobüste çıkan yangında dumanlar havaya yükselirken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Şans eseri otobüsün içinde yolcu olmadığı öğrenildi. Yangında, ölü veya yaralı olmazken, otobüste maddi hasar oluştu. Polis ekipleri, yangının çıkış sebebini tespit etmek için çalışma başlattı.