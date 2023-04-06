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Giriş Tarihi: 6.4.2023 20:47 Son Güncelleme: 6.4.2023 20:53

İETT otobüsüne çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Üsküdar Harem Salacak sahil yolunda İETT otobüsünü geçmek isterken önce otobüse çarpan sonrasında da kontrolden çıkarak karşı şeride geçerek bir otomobile çarparak durabilen motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Yanında bulunan arkadaşı ise yaralandı.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
İETT otobüsüne çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, Üsküdar Harem Salacak sahil yolu Üsküdar istikametinde saat 18.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Melih Bıçakoğlu'nun kullandığı 34 GIJ 276 plakalı motosiklet, önünde gitmekte olan İETT otobüsünü geçmek isterken otobüse çarptı. Kontrolden çıkan motosiklet karşı şeride geçerek bir otomobile çarptı ve metrelerce sürüklendi. İETT otobüsü sürücüsü kaza sonrasında olay yerinden kaçarken kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Melih Bıçakoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yanında bulunan ve yaralanan arkadaşı Yüsranur Tokgöz ise sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri yolu ulaşıma kapatırken olay yeri inceleme ekipleri de uzun süre olay yerinde çalışma yaptı. Çalışmaların ardından cenaze İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili ve olay yerinden kaçan İETT otobüsü sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

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İETT otobüsüne çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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