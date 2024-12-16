İETT otobüsünün altında kalarak can veren Nesrin Cuma’nın babası: Şoförün dikkatsizliği çocuğumun canına maloldu

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Beyoğlu Taksim'de meydana geldi. 11 yaşındaki Nesrin Cuma 16.00 sıralarında Taksim'de bulunan bir Kur'an kursuna gitmek için evden çıktı. Nesrin, vaktinde eve dönmeyince saat 19.00 sıralarında yakınları endişelenerek aramaya başladı. Ancak yakınları, Nesrin'i bir türlü bulamayınca polisin baba Akıl Cuma'yı arayarak kızlarına İETT otobüsünün çarptığını söyledi.

Kızlarının Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığını öğrenen aile hastaneye gitti. Aile, burada kızlarının öldüğünü öğrendi. Nesrin'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürülürken, otobüs şoförü Hüseyin S. ise gözaltına alındı. Konuyla ilgili polis merkezine giden acılı aile, otobüs şoförü Hüseyin S.'den şikayetçi oldu. Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan ailesi tarafından teslim alınan Nesrin'in cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Arnavutköy'de toprağa verildi.

CUMA: DİKKATSİZ ŞOFÖRDEN ŞİKAYETÇİ OLDUM TÜRK ADALETİNE GÜVENİYORUM

Kızı Nesrin Cuma'yı İETT otobüsünün çarpması sonucu kaybeden acılı baba Akıl Cuma, "Biz 14 yıl önce Suriye'nin karışması üzere Türkiye'ye geldik. Diyarbakır'da yıllarca yaşadık . 5 çocuğum oldu en küçüğü 3 en büyüğü de 11 yaşındaki Nesrin'di . Çocuklarımın hepsi sadece Türkçe biliyor. O yüzden Suriye'de durumlar tamamen düzelene kadar Türkiye'de kalacağız. Kızımda hem arapça öğrensin hem de kuranı öğrensin diye kursa gidiyordu. Evden kursa gitmek için çıkan kızım ben eve döndüğümde evde yoktu. Hurdacılık yaparak evimi geçindirmeye çalışıyorum. Kızıma ulaşamadım. Saat 22.00 sıralarında polis beni aradı. Dediler ki 'Kızın hastanede yatıyor kaza geçirmiş'. Geri geri gelirken kızıma çarpmış, ben dikkatsizlik sonucu hızla geri geri gelerek kızıma çarpıp hayatına malolan şoförden şikayetçi oldum. Şoför neden dikkat etmeden hızla geri manevra yapar. Kaza sırasında görgü şahitleri otobüsün aniden hızlıca geri manevra yaptığını söylediler. Dikkatsizlik yapan ve kızımın canına mal olan şoförün cezasını çekmesini istiyorum. Türk Adaletine güveniyorum" dedi.