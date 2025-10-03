İETT’den tehlikeli işler

İstanbul'da önceki akşam ana arterler, caddeler ve bağlantı yollarında yine yoğun trafik yaşandı. İBB Trafik uygulamasına göre saat 17.30'da anlık yoğunluk yüzde 81, ortalama yoğunluk ise yüzde 78 olarak ölçüldü. Şişli Mecidiyeköy'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönü ve Edirne istikameti tamamen kilitlendi. Tem Otoyolu'nda ise Bağcılar'dan başlayan trafik yoğunluğu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar devam etti. Anadolu Yakası'nda Şile Otoyolu'ndaki yoğunluğun Sancaktepe'ye, D-100 Karayolu'nda da Kadıköy'den Maltepe'ye kadar etkili olduğu görüldü.Toplu ulaşımda da benzer manzaralar vardı. İş ve okul çıkışları nedeniyle metro, metrobüs, otobüs ve Marmaray'da kalabalıklar oluştu. Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Cevizlibağ ve Zeytinburnu gibi aktarma merkezlerinde yolcu yoğunluğu dikkat çekti. Personel servislerinin yol kenarlarına park ettiği Mecidiyeköy'de trafik yine kilitlendi. Bu nedenle bazı İETT araçları daha fazla trafiğe girmemek için yolcu güvenliğini tehlikeye attı. Mecidiyeköy yönüne giden İETT otobüslerinden bazıları, duraklara girmeyip yol üzerinde indirme ve bindirme gerçekleştirdi. Durakta bekleyen vatandaşlar da yol ortasında kapılarını açan otobüslere koşarak yetişmeye çalıştı. Vatandaşlardan bazıları İETT araçlarının bu tehlikeli uygulamasına tepki gösterdi.