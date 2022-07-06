İETT’nin ‘toplu itme’ otobüsü

İstanbul'da toplu taşımayı çileye dönüştüren İETT otobüslerinin, sabıka defteri kabarıyor. İBB yönetiminin kaderine terk etmesi nedeniyle arızalar ve yangınlarla boğuşan İETT otobüsleri, bu kez traji-komik bir şekilde görüntülendi. Çengelköy'de arızalanan bir otobüs taşıması gereken vatandaşlar tarafından itilerek yürütülmeye çalışıldı. İstanbul'da toplu taşımanın içinde bulunduğu durumu gözler önüne seren olay, Çengelköy'de meydana geldi. Seyir halindeki bir İETT otobüsü arızalanınca yolda kaldı. Motoru çalışmaya devam ettiği halde rampadan çıkamayan otobüs için yolcular harekete geçti. Araçtan inen vatandaşlar hep birlikte İETT otobüsünü itmeye çalıştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.