İftar saati iki aracın çarpıştığı kazada baba hayatını kaybetti! Eşi ve çocuğu yaralandı

Kaza, iftar saatinde Arnavutköy Hacımaşlı Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. F.N. (28) yönetimindeki kamyonet, Hacımaşlı istikametine ilerlediği sırada karşı yönden gelen İsa Taşkan (39) idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrulurken, sürücü İsa Taşkan (39), eşi Hanife Taşkın ve çocuğu A.D.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde İsa Taşkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan eşi Hanife Taşkan ve çocuğu ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kamyonet sürücüsü F.N.'yi yapılan sağlık kontrolünün ardından gözaltına aldı.