İftar sofrasında torik lezzeti

Bu yıl ramazan ayında denizlerde yaşanan torik bolluğu hem balıkçı esnafını hem de vatandaşları sevindirdi. Özellikle son günlerde avlanan torik miktarındaki dikkat çekici artış, balık tezgâhlarında fiyatların düşmesine neden oldu. Kış mevsiminin vazgeçilmezleri arasında yer alan hamsi ve istavrite ek olarak torik balığında yaşanan bu yoğunluk, vatandaşların ramazan sofralarında daha fazla balık tüketmesine imkân sağladı. Balıkçı Fırat Karaaslan, İstanbul'da hamsinin ardından istavrit ve özellikle torik avında büyük bir bereket yaşandığını belirterek "Balıkta yaşanan bolluk nedeniyle fiyatlar da düştü. Vatandaş bol miktarda balık tüketmeye başladı. İnsanlarımızın ramazan ayında taze ve uygun fiyata balık tüketmeleri bizi de memnun ediyor. Torik balığında 35-40 yılın rekoru kırıldı" dedi. Balıkçılar, denizlerdeki bereketin sezon boyunca devam etmesini umut ettiklerini söyledi.