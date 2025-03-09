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Giriş Tarihi: 9.3.2025 22:38

İftar vakti feci kaza! Ramazan topu elinde patladı

Sivas'ın Gürün ilçesinde Ramazan topu olarak bilinen ses bombası elinde patlayan görevli ellerinden ve yüzünden yaralandı

İHA
İftar vakti feci kaza! Ramazan topu elinde patladı

Edinilen bilgiye göre, Gürün ilçesinde iftar vakti B.Ş. (72) Ramazan topu olarak bilinen ses bombasını patlatmak isterken bomba elinde infilak etti. Yaşlı adam ellerinden ve yüzünden yaralandı.

Ambulansla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.Ş., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas Numune Hastanesi'ne sevk edildi.

Hayati tehlikesi bulunmayan B.Ş'nin Gürün Belediyesi'nden emekli olduğu, 11 yıldır Ramazan topunu kendisi patlattığı ve emekli olduktan sonra belediye adına bu hizmeti sürdürdüğü öğrenildi.

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İftar vakti feci kaza! Ramazan topu elinde patladı
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