’İftara ne pişirsem?’ derdi ATV’de çözülüyor! Şef Yağız İzgül 12 dakikada zahmetsiz tarifler veriyor

Ramazan ayında iftar sofraları, ailelerin, eş, dost ve akrabaların bir araya geldiği en özel anlardan birisi. Bu önemli dakikalar için her gün mutfaklarda yoğun bir hazırlık süreci yaşanıyor. Hemen hemen her gün "Bugün iftara ne pişirsek?" sorusu her evde yankılanıyor.

İşte tam bu sorudan yola çıkan yeni bir televizyon programı ATV ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

ŞEF YAĞIZ İZGÜL'DEN ZAHMETSİZ TARİFLER

Zahmetsiz ve lezzetli tarifleri ile sosyal medyada büyük ilgi duyulan Şef Yağız İzgül'ün sunumuyla hazırlanan "SuperFresh'le İftara Ne Pişirsek?" programı Ramazan boyunca izleyicilere hem pratik hem ilham veren çözümler sunuyor.

Az zahmetli, bol bereketli özenli sofralar kurmak isteyenler için kısa sürede hazırlanabilen tarifler adeta kurtarıcı oluyor.

12 DAKİKADA İFTAR YEMEĞİ HAZIR

Ramazan ayı boyunca yayınlanacak 10 bölümde 12 dakikada iftar yemeği tarifleri veriliyor. Çorbasından tatlısına, ana yemeğinden tamamlayıcı lezzetlere kadar az zahmetli, bol bereketli iftar sofraları kuruluyor.

Programda sadece tarifler değil, aynı zamanda izleyicilerin en çok yapmak istediği, ancak zaman ya da hazırlık zahmeti nedeniyle ertelediği yemeklerin, küçük dokunuşlarla nasıl kolayca yapılabileceği de anlatılıyor. Aynı zamanda iftar sofraları için yeni sunum fikirleri de aktarılıyor.

Tüm bu tariflerin odağında bereketi iş yapış felsefesi olarak benimsemiş SuperFresh'in geniş ürün portföyü yerini alıyor.

İSRAFSIZ SOFRALAR HAZIRLANACAK

Programın dikkat çeken bir diğer yönü ise israfsız, bereketli mutfak yaklaşımına yaptığı katkı oluyor. Özellikle sözleşmeli tarım iş modeli ile alınan sebze ürünlerinde; hasat edildiği gün dondurulan ve ihtiyaç kadar kullanılıp kalan kısmı yeniden saklanabilen ürün özelliği, gıda israfını azaltmaya yardımcı oluyor. Böylece hem sebze üretiminde harcanan emeğin korunmasına hem de hane ekonomisine katkı sağlanıyor.

KLASİK YEMEK PROGRAMLARINDAN FARKLI

Ramazan gibi sofraların büyüdüğü bir dönemde bu pratiklik, izleyici için ayrı bir değer yaratıyor. Bu yönüyle program, klasik yemek programlarından ayrışıyor. Zahmeti azaltan ama lezzetten ödün vermeyen menüler; herkes için uygulanabilir alternatifler sunuyor.

Format tarafında da dikkat çeken bir yenilik söz konusu. 12 dakikalık reklam kuşaklarının birleştirilmesiyle oluşturulan program yapısı, medya dünyasında içerik ve marka görünürlüğünü entegre eden inovatif bir model olarak öne çıkıyor.

ŞEF YAĞIZ İZGÜL ÖNERİLEN TARİFLERİ YORUMLAYACAK

Dijital etkileşim boyutu ise programın bir diğer ayrıştırıcı gücü. Bazı bölümlerde, sosyal medyada izleyicilerin önerdiği tarifler Şef Yağız İzgül tarafından yorumlanarak menüye dahil ediliyor. Böylece izleyici yalnızca ekran başında kalmıyor, programın mutfağına doğrudan dahil oluyor.

RAMAZAN YEMEK PROGRAMLARI ARASINDA BİRİNCİ

Ramazan sofralarına ilham vermeyi amaçlayan ve şu anki Ramazan yemek programları arasında izlenmede 1. Sırada olan "SuperFresh'le İftara Ne Pişirsek?", pratikliği, görselliği, israfsız mutfak yaklaşımı ve uygulanabilir tarif kurgusuyla bu ay boyunca iftar hazırlıklarının en büyük yardımcılarından biri olmaya aday görünüyor.