İftitah Tekbiri Nedir? İftitah Tekbiri Nasıl Yapılır, Ne Zaman Söylenir?

Namaz ibadeti yapılırken bazı kısımlarda tekbir getirilmektedir. Bu tekbirlerden biri de iftitah tekbiridir. Namazın en uygun şekilde kılınması için iftitah tekbiri nedir, nasıl yapılır bilmek önem taşımaktadır. Bunların yanı sıra iftitah tekbiri ne zaman söylenir konusu da bilinmesi gereken kaideler arasında yer alır.

İftitah Tekbiri Nedir?

İftitah kelimesi Arapça kökenli ve açma, açılış anlamı taşıyan bir kelimedir. Namaza başlarken niyet edildikten hemen sonra alınan tekbire 'iftitah tekbiri' denmektedir. Dinimiz kaidelerine göre namaz başlangıcında iftitah tekbiri getirmek farzdır. İftitah tekbiri 'Allah-u Ekber' cümlesiyle söylenmektedir.

İftitah Tekbiri Ne Zaman, Nasıl Alınır?

Namazın ilk rekatına başlamadan evvel niyet edildikten hemen sonra, Peygamber Efendimizin sünnetine uygun olarak eller yukarıya kaldırılırken iftitah tekbiri getirilir. Bu kısım yani iftitah tekbiri getirme kadın ve erkeklerde farklı kaidelere sahiptir. Kadınlarda iftitah tekbiri getirilirken ellerin içi kıbleye karşıyı, parmaklar kapalı ve uçları omuz hizasına gelecek şekilde olmalıdır. Erkeklerde ise parmaklar hafif açık, el içleri kıbleye karşı ve başparmaklar kulak memesi hizasında olmalıdır. Her iki cinsiyette de eller yanlardan yukarıya kaldırılırken kişinin sadece kendisinin duyabileceği bir ses tonuyla Allah-u Ekber denilerek iftitah tekbiri getirilir.