İgdaş Çalışma Saatleri – İgdaş Saat Kaçta Açılıyor ve Kaçta Kapanıyor?

İgdaş çalışma saatlerinin güncellenme ihtimali olduğu için 2023 İgdaş çalışma saatleri araştırılmalıdır. İgdaş kaçta açılıyor ya da kaçta kapanıyor gibi sorular, bu kurumda işlem yapacaklar için çok önemlidir. Araştırmanızı hafta içi ve hafta sonu İgdaş saat kaçta açılıyor şeklinde genişletmeniz de mümkündür. Bu sayede kurumun haftanın 7 günü çalışma programını öğrenebilirsiniz. İgdaş kaça kadar açık sorusunun cevabı yazımızın devamında.

2023 İgdaş Çalışma Saatleri

İgdaş Türkiye'nin en büyük şirketleri arasındadır. Söz konusu şirket İstanbul doğalgaz dağıtımını yapar. İstanbul'daki tüm abonelik işlemleri bu kurum tarafından yapılır. İgdaş'ın kaçta açılıp kaçta kapandığı da merak edilen konulardan biridir. İgdaş'ın çalışma programı resmi kurum ve kuruluşlarla aynıdır. Yani söz konusu kuruluşta 08:00'da mesaiye başlanır. Mesai sonu ise 17:00'dır. Cuma hariç olan günlerde 12:30-13:30 arası öğle tatilidir. Cuma günü ise öğle tatili saatinde küçük bir farklılık vardır. Cuma günleri ise öğle tatili 13:00-14:00 arasıdır. İgdaş mesaisi 17:00'da bitse de veznelerin kapanma saati 16:45'tir.

Hafta İçi ve Hafta Sonu İgdaş Saat Kaçta Açılıyor?

İgdaş hafta içi tüm şubeleri ile hizmet verir. İgdaş'ın hafta sonu hizmet veren şubeleri de vardır. Bağcılar, Avcılar, Şişli, Sultangazi, Maltepe, Üsküdar, Pendik ve Sancaktepe şubelerinde hafta sonu da hizmet verilir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren kurum bu sayede kesintisiz hizmet vermiş olur.