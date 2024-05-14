İGDAŞ Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası - İGDAŞ Doğalgaz Çağrı Merkezine Nasıl Bağlanılır?

İGDAŞ'ın, doğal gaz tedariki, dağıtımı, sayaç okuma, fatura tahsilatı ve müşteri hizmetleri gibi görevleri bulunur. Ayrıca, doğal gazla ilgili güvenlik standartlarını sağlamak, altyapıyı güçlendirmek ve sürdürülebilir enerji politikalarını teşvik etmek gibi sorumluluklar da taşır. İGDAŞ Müşteri Hizmetleri telefon numarası ve İGDAŞ Doğalgaz Çağrı Merkezine nasıl bağlanılır ise direkt bağlanmaya çalışanlar tarafından sıkça sorulan sorulardır.

İGDAŞ Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası

İGDAŞ (İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.) çağrı merkezine ulaşmak oldukça kolaydır. DOĞAL GAZ ACİL için "187", İGDAŞ ile ilgili öneri, talep veya şikayetler için ise "ALO 153" aranabilir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan İGDAŞ hakkında bilgi almak için de bu numara kullanılabilir. Ayrıca, İGDAŞ'ın resmi web sitesi üzerinden de iletişim kurmak mümkündür. İGDAŞ Çağrı Merkezi, doğal gaz abonelerinin sorularını yanıtlamak, doğal gazla ilgili sorunları çözmek ve müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Başvurular, telefon, faks, e-posta veya SMS gibi farklı iletişim kanalları üzerinden yapılabilir. Ek olarak, İGDAŞ Çağrı Merkezi'nin verilen hizmetleri sürekli iyileştirmek için çalışan uzman bir çözüm ekibi bulunmaktadır.

İGDAŞ Kimin?

İGDAŞ, İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'dir. 1986 yılında İstanbul'un doğal gaz alt yapısını, dağıtımını ve işletimini sağlamak amacıyla kurulmuş bir şirkettir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT ve bazı iştiraklerin katılımıyla 25 Aralık 1986 tarihinde kurulmuştur. İGDAŞ'ın toplam çalışan sayısı 2013 yılında 5420'dir. Şirketin %94,46'sı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, %5,46'sı İETT'ye, %0,03'ü Hamidiye A.Ş.'ye, %0,03'ü İstanbul İmar A.Ş.'ye ve %0,02'si İsbak'a aittir. İGDAŞ, ilk doğal gazını 1992 yılında Kadıköy ilçesine vermeye başlamıştır. Misyonu, İstanbul'u kirli havadan kurtarmak amacıyla şehrin yakıt ihtiyacını, çevre ve insan sağlığına en uygun ve en ekonomik enerji kaynağı olan doğal gaz ile karşılamaktır.