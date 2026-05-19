İGDAŞ'ta milyonluk ihale skandalı iddiası: Kıdemli çalışan tek tek anlattı! "Zimmetlerine para geçirerek içini boşalttılar"

F.U.

SAHTE RAPOR DÜZENLEMEMİ İSTEDİLER

SABAH'a konuşan F.U., gerek olmadığı halde usulsüz şekilde yapıldığını öne sürdüğü 40 milyonluk ihaleyle uğratılan kamu zararını anlattı.

"Genel Müdür olarak N. N. ve onun getirdiği IT müdürü İ. H. tarafından milyonluk ağ ve güvenlik altyapısının değişimi için ihaleye çıkılması istenerek tarafıma baskı yapılmaya başlandı. Kendilerine İGDAŞ kurumunun böyle yüklü bir alıma ihtiyacı olmadığını kullanılan ağ cihazlarının hala garanti kapsamında olduğunu depomuzda sıfır kutulu yedek cihazların bulunduğunu Amerikan menşeili bu markanın gayet stabil çalıştıklarını iletmeme rağmen ihaleye çıkabilmek adına benden tüm network altyapısının ömürlerini tamamladığı yönünde rapor düzenlememi sert bir dille odasına çağırarak istedi. Sonrasında düzenlenen yalan raporun altına imza atmadığım ve ihale şartnamesini yazmadığım için savunmam alınarak sahada kullandığımız şirket aracı tahsisi kaldırıldı. Benim yapmayı reddettiğim tüm usulsüz işler ekipteki T. T., şef ve tekniker Y. E.'nin uzman kadrosuna geçirilerek yaptırıldı. İlerleyen süreçte mobbing seviyesi arttırılarak tüm görev yetkilerim ile birlikte güvenlik duvarı yönetim yetkilerim sonlandırıldı. "Anahtarlama ve Kablosuz Ağ Cihazları Mal Alımı" olarak yandaş firmaya 40 Milyon tutar ile teknik ve idari şartnamelerde kamu ihale kurumu kuralları çiğnenerek usulsüzce verildi. Çin menşeili marka cihazların kuruma sokulduğu ihaleden 1 gün sonra iş akdim sonlandırıldı."

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

2 ay önce CİMER'e suç duyurusunda bulunduğunu dile getiren F. U. konunun savcılık tarafından incelendiğini söyledi. Ayrıca iş mahkemesinin de devam ettiğini dile getirdi.