Iğdır Havalimanı Nerede? Iğdır Şehit Bülent Aydın Havaalanı Nereye Yakın, Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Kendine has özellikleri ve güzellikleri ile Türkiye'nin doğusundaki diğer kentler gibi görülmeye değer bir destinasyon olan Iğdır doğal güzellikleri ve kültürüyle öne çıkar. Buraya uçak yolculuğu yapmak isteyenler şehirde bulunan Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı sayesinde konforlu, hızlı ve keyifli bir yolculuk yapabilirler. Merak edilen ise Iğdır Şehit Bülent Aydın Havaalanı nereye yakın, yol tarifi ile nasıl gidilir ya da Iğdır Havalimanı nerede sorularıdır.

Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı Nerede?

Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı Türkiye'nin doğusunda, Iğdır şehir merkezine yaklaşık 16 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Iğdır- Aralık yolu üzerinde konumlanan havalimanı 13 Temmuz 2012 tarihinde hizmete açılmıştır. Bu modern havalimanı, bölgedeki ulaşım ağını kolaylaştırmak amacıyla inşa edilmiş ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde ulaşımın hızlanmasında önemli bir rol oynamıştır.

Havalimanı adını 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan Kıdemli Başçavuş Bülent Aydın'dan almıştır. Şehidin adı hem kahramanlığını anmak hem de milli birlik ve beraberlik bilincini yaşatmak amacıyla havalimanına verilmiştir.

Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanına Nasıl Gidilir?

Modern terminal binası ve iç hat uçuşları ile Iğdır'ı başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye'nin diğer büyük şehirlerine bağlayarak konforlu bir yolculuk deneyimi sunan, yıllık 500.000 yolcu kapasitesine sahip Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanına ulaşım, genellikle şehir merkezinden ve çevre ilçelerden sağlanmaktadır. Şehir merkezinden Iğdır Havalimanına ulaşım özel araç, taksi ve toplu taşıma araçlarıyla mümkündür. Iğdır merkezden havalimanına gitmek için Aralık ilçesi yönünde ilerleyen D-080 karayolu kullanılmaktadır. Yaklaşık 20 dakikalık bir yolculukla bu hava terminaline ulaşılabilir.

Toplu Taşıma Seçenekleri

Havalimanına, şehir merkezinden hareket eden minibüsler ile ulaşım sağlanabilir. Minibüs seferleri, uçak kalkış ve iniş saatlerine göre düzenlenmektedir. Bu toplu taşımayı tercih eden yolcular için oldukça uygun bir seçenektir.

Özel Araç ve Otopark Hizmetleri

Kendi aracıyla havalimanına gitmek isteyenler için havalimanında geniş bir otopark alanı bulunmaktadır. Otopark hem kısa süreli hem de uzun süreli park ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanmıştır.

Çevre İlçelerden Ulaşım

Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı, yalnızca şehir merkezi için değil, aynı zamanda çevre ilçelerden de kolayca erişilebilir bir konumdadır. Aralık, Tuzluca ve Karakoyunlu gibi ilçelerden gelen yolcular genellikle taksi veya özel araçlarla havalimanına ulaşım sağlamaktadır.