Haberler Yaşam Haberleri Iğdır Kars Arası Kaç Km? Kars Iğdır Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
Giriş Tarihi: 18.2.2025 16:17 Son Güncelleme: 18.2.2025 16:17

Iğdır Kars Arası Kaç Km? Kars Iğdır Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Iğdır, Türkiye’nin doğusunda, Ermenistan, Azerbaycan ve İran’a sınırı olan stratejik bir konumda yer alan, kendine has coğrafi ve kültürel yapısıyla dikkat çeken bir şehirdir. Türkiye’nin en doğusundaki bu şehir, Aras Nehri boyunca uzanan bereketli ovaları, yüksek dağları ve ılıman iklimiyle Doğu Anadolu’nun diğer illerinden farklı bir yapıya sahiptir. Iğdır Kars arası kaç km ve kaç saat sürer gibi sorular bu iki şehir arasındaki kültürel ve coğrafi bağların keşfedilmesine kapı aralar.

Iğdır Kars Arası Kaç Km? Kars Iğdır Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Kars Türkiye'nin şehirlerinden biri olup, sert kış koşulları ve tarihî yapılarıyla ünlüdür. Osmanlı ve Rus etkilerinin izlerini taşıyan bu şehir, taş binaları, geniş caddeleri ve soğuk havasıyla, Türkiye'nin diğer şehirlerinden oldukça farklı bir atmosfere sahiptir. Kars Kalesi, Ani Harabeleri ve Baltık mimarisiyle inşa edilmiş taş yapılarıyla adeta bir açık hava müzesini andırır. Iğdır Kars arası kaç km ve kaç saat sürer gibi sorular en hızlı ve güvenli ulaşım yöntemini belirlemek isteyenlere yardımcı olur.

Iğdır Kars Arası Kaç Km?

Iğdır ile Kars arasındaki mesafe yaklaşık olarak 130 kilometredir. Bu güzergâh boyunca Aras Nehri'nin çevrelediği vadiler, küçük köyler ve geniş meralar görülerek, bölgenin kırsal yapısı yakından gözlemlenebilir. Yolculuk sırasında Digor ilçesi gibi yerleşim yerlerinden geçilerek, Doğu Anadolu'nun doğal ve kültürel çeşitliliği hissedilir.

Kars Iğdır Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Özel araçla Iğdır'dan Kars'a yapılan yolculuk, normal trafik koşullarında 1,5 ila 2 saat arasında sürmektedir. Yol genellikle rahat ve düz olmakla birlikte, özellikle kış aylarında Kars çevresinde yoğun kar yağışı ve buzlanma görülebileceğinden sürüş sırasında dikkatli olunması önerilir.

Toplu taşıma ile seyahat etmek isteyenler için Iğdır ile Kars arasında düzenli otobüs ve minibüs seferleri bulunmaktadır. Otobüs yolculuğu genellikle 2 ila 2,5 saat sürmektedir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Iğdır Kars Arası Kaç Km? Kars Iğdır Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA