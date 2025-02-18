Iğdır Kars Arası Kaç Km? Kars Iğdır Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Kars Türkiye'nin şehirlerinden biri olup, sert kış koşulları ve tarihî yapılarıyla ünlüdür. Osmanlı ve Rus etkilerinin izlerini taşıyan bu şehir, taş binaları, geniş caddeleri ve soğuk havasıyla, Türkiye'nin diğer şehirlerinden oldukça farklı bir atmosfere sahiptir. Kars Kalesi, Ani Harabeleri ve Baltık mimarisiyle inşa edilmiş taş yapılarıyla adeta bir açık hava müzesini andırır. Iğdır Kars arası kaç km ve kaç saat sürer gibi sorular en hızlı ve güvenli ulaşım yöntemini belirlemek isteyenlere yardımcı olur.

Iğdır Kars Arası Kaç Km?

Iğdır ile Kars arasındaki mesafe yaklaşık olarak 130 kilometredir. Bu güzergâh boyunca Aras Nehri'nin çevrelediği vadiler, küçük köyler ve geniş meralar görülerek, bölgenin kırsal yapısı yakından gözlemlenebilir. Yolculuk sırasında Digor ilçesi gibi yerleşim yerlerinden geçilerek, Doğu Anadolu'nun doğal ve kültürel çeşitliliği hissedilir.

Kars Iğdır Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Özel araçla Iğdır'dan Kars'a yapılan yolculuk, normal trafik koşullarında 1,5 ila 2 saat arasında sürmektedir. Yol genellikle rahat ve düz olmakla birlikte, özellikle kış aylarında Kars çevresinde yoğun kar yağışı ve buzlanma görülebileceğinden sürüş sırasında dikkatli olunması önerilir.

Toplu taşıma ile seyahat etmek isteyenler için Iğdır ile Kars arasında düzenli otobüs ve minibüs seferleri bulunmaktadır. Otobüs yolculuğu genellikle 2 ila 2,5 saat sürmektedir.