Haberler Yaşam Haberleri Iğdır’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2026 Diyanet ile Iğdır bayram namazı saati…
Giriş Tarihi: 26.05.2026 10:18

Mübarek Kurban Bayramı’nın gelişiyle birlikte gözler Diyanet 2026 yılı bayram namazı saatlerine çevrildi. Milyonlarca Müslüman bayram sabahı camilerin yolunu tutacak ve bayram namazını kılacaklar. Bu noktada Iğdır’da yaşayan vatandaşlar bayram namazı saat kaçta sorusunu merak ediyor. İşte Diyanet ile Iğdır bayram namazı saati…

Diyanet yayımladığı takvimle birlikte il il bayram namazı saatlerini paylaştı. Böylelikle Iğdır bayram namazı saati de belli oldu. İşte 2026 Iğdır bayram namazı saati

IĞDIR BAYRAM NAMAZI SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaştığı resmi namaz vakitleri takvimine göre, Iğdır'da bayram namazı 27 Mayıs Çarşamba günü saat 05:14'te kılınacak.

BAYRAM NAMAZI KILINIŞI

1. Rekat: "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" diyerek tekbir alınır. Sübhaneke okunduktan sonra imamla birlikte eller kulaklara götürülerek 3 defa zait tekbir alınır (İlk ikisinde eller yana salınır, üçüncüsünde bağlanır). İmam Fatiha ve sureyi okur, rükû ve secdeye gidilir.

2. Rekat: İmam önce Fatiha ve sureyi okur. Ardından rükûya gitmeden önce yine eller kulaklara götürülerek 3 zait tekbir alınır ve eller yana salınır. 4. tekbirle birlikte rükûya varılır, secde yapılır ve oturarak Tahiyyat, Salli-Barik duaları okunup selam verilir. Ardından bayram hutbesi dinlenir.

2026 KURBAN BAYRAMI RESMİ TATİL TAKVİMİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler listesinde yer alan bilgilere göre 2026 Kurban Bayramı Mayıs ayının son haftasına denk geliyor. Resmi tatil planlamasını yapacak olan vatandaşlar için 4 günlük bayram takvimi şu şekildedir:

Kurban Bayramı Arefesi: 26 Mayıs 2026 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

