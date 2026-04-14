Haberler Yaşam Haberleri Iğdır'da dev operasyon: Milyonlarca liralık kaçak gübre ve binlerce elektronik sigara! 8 gözaltı
Giriş Tarihi: 14.04.2026 14:48

Sınır hattında büyük vurgun! Iğdır'da iki ayrı operasyonda toplam değeri 6 milyon lirayı aşan kaçak gübre ve binlerce elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

DHA Yaşam
  • ABONE OL

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak gübreyi piyasaya sürmeye çalışan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Melekli beldesinde gerçekleştirilen operasyonda, V.K. ve M.A.Ç. isimli şüphelilerin bulunduğu TIR'da yapılan aramada; piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 275 bin TL olan 30 ton kaçak gübre ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

KAÇAK ELEKTRONİK SİGARA OPERASYONU: 6 GÖZALTI

Türkiye-Ermenistan sınırından kaçak elektronik sigaraları yurda sokarak piyasaya sürmeye çalışan şüphelilere yönelik de operasyon düzenlendi. Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Tuzluca ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda; B.Ç., K.B., O.S., R.A.S., M.M. ve Y.G. isimli 6 şüphelinin bulunduğu araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 450 bin TL olan 4 bin paket kaçak elektronik sigara ile 7 kaçak cep telefonu ele geçirildi. 6 şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz