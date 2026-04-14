Iğdır’da dev operasyon: Milyonlarca liralık kaçak gübre ve binlerce elektronik sigara! 8 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak gübreyi piyasaya sürmeye çalışan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Melekli beldesinde gerçekleştirilen operasyonda, V.K. ve M.A.Ç. isimli şüphelilerin bulunduğu TIR'da yapılan aramada; piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 275 bin TL olan 30 ton kaçak gübre ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.